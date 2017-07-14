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Совмин изменил правила СМС-рассылок в Беларуси

14 Июля 2017 75 0 Digital-маркетинг Бизнес Законодательство Компании Тренды
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Дополнения и изменения в правила оказания услуг электросвязи внесены постановлением Совета Министров от 12 июля 2017 года №518, сообщает БЕЛТА. Теперь в законодательстве появилось определение рассылки СМС-сообщений. 

СМС-рассылкой считается автоматическая передача абонентам коротких текстовых сообщений (сообщений, состоящих из букв и (или) символов, набранных в определенной последовательности) по сети сотовой подвижной электросвязи.

Оператор связи обязан будет делать рассылку СМС только с указанием номера, который позволяет определить отправителя этих сообщений, и при условии получения предварительного согласия абонента.

По заявлению абонента оператор должен бесплатно прекратить рассылку СМС-сообщений с указанного абонентом номера. Исключение - сообщения оператора об услугах электросвязи и сообщения, которые отправляются в соответствии с законодательством.

Оператор связи сможет предоставлять дополнительные платные и бесплатные услуги только с согласия абонента. Это значит, что предоставление услуг оформляется путем заключения допсоглашения к договору в письменной форме или абонент должен совершить действия, которые позволят достоверно определить его согласие на получение таких услуг.

Еще одно новшество - параметры качества оказываемых операторами услуг в Беларуси должны быть не ниже параметров, которые прописаны в постановлении. Введение такой нормы поможет разобраться в спорных ситуациях, когда пользователь предъявляет претензии к качеству услуг. В измененных правилах также прописана возможность предоставления в населенных пунктах, где есть 50 и более домохозяйств, стационарного широкополосного доступа к интернету, услуг телевидения по IP-протоколу.

Постановление вступит в силу через три месяца после его официального опубликования. Документ уже внесен в Национальный реестр правовых актов, но пока официально не опубликован.

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