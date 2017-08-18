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Соцсеть «Одноклассники» запустила новый сервис «Настроения»

18 Августа 2017 marketing.by 78 0 Компании
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Разработчики соцсети «Одноклассники» сообщили о запуске нового сервиса, получившего название «Настоение».

Следует уточнить, что после запуска сервиса пользователи смогут устанавливать на своей странице новые статусы, яркие страницы и сопроводительное оповещение. Также разработчики соцсети добавили новый вид заметок с более крупным шрифтом.

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К слову, эксперты уже заметили, что после введения сервиса «Настроение» количество постов увеличилось в несколько раз. Так, отныне, нажав на определенную иконку, пользователь «Одноклассников» может рассказать своим друзьям о своем настроении, выбрав статус: «Счастлив», «Скучаю», «Хочу подарков» или «Праздную».

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Отметим, что на данный момент сервис «Настроение» в «Одноклассниках» доступен в десктопной и мобильной версии. В ближайшем будущем нововведение будет отображаться и в приложении ОК на операционных системах iOS и Android.
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