Соцсеть «Одноклассники» запустила новый сервис «Настроения»

Разработчики соцсети «Одноклассники» сообщили о запуске нового сервиса, получившего название «Настоение».

Следует уточнить, что после запуска сервиса пользователи смогут устанавливать на своей странице новые статусы, яркие страницы и сопроводительное оповещение. Также разработчики соцсети добавили новый вид заметок с более крупным шрифтом.К слову, эксперты уже заметили, что после введения сервиса «Настроение» количество постов увеличилось в несколько раз. Так, отныне, нажав на определенную иконку, пользователь «Одноклассников» может рассказать своим друзьям о своем настроении, выбрав статус: «Счастлив», «Скучаю», «Хочу подарков» или «Праздную».Отметим, что на данный момент сервис «Настроение» в «Одноклассниках» доступен в десктопной и мобильной версии. В ближайшем будущем нововведение будет отображаться и в приложении ОК на операционных системах iOS и Android.