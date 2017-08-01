"Сочный" начал установку брендированных детских площадок

Компания Oasis, которой принадлежит бренд "Сочный", установит девять универсальных игровых комплексов в парках Минска до середины августа.

По согласованию с Мингорисполкомом и Минскзеленстроем сначала игровые комплексы появится в парках, где мест для детских развлечений пока недостаточно. В их число вошли Лошицкий усадебно-парковый комплекс, парк имени 50-летия Великого Октября, парк 60-летия Октября, лесопарк «Медвежино», парк «Тиволи», парк им.М.Павлова, сквер по ул.Пулихова, а также сквер Слепянской водной системы (в границах ул. Карбышева - ул. Седых) и зона Цнянки.



Список мест для строительства новых детских площадок был составлен на основании данных городских властей и мониторинга, проведенного компанией. Оказалось, что в центральных парках города развлечений для детей более чем достаточно, а в ряде небольших скверов и парков в спальных районах их практически нет. Компания решила исправить данную ситуацию.

«Бренд «Сочный» всегда был ориентирован на семью и семейные ценности. При этом мы стараемся выйти за стандартные рамки взаимоотношений производитель/потребитель. Сок – это вкусно и здорово, но мы хотим делать еще больше. Установка игровых комплексов там, где их не хватает – это наш вклад в счастливое детство», - отметила директор по маркетингу компании Oasis Светлана Волковец.





Как сообщили в компании, идея обустроить места, где дети могут играть и весело проводить время, родилась спонтанно – после репортажа на ТВ о проблемах с детскими площадками в Минске. В результате было решено помочь мамам с детьми и сделать их прогулки более комфортными.

Установка площадок в минских парках – это лишь начало большого проекта «Сочного». Сразу же после первого этапа начнется второй: при поддержке Минского городского жилищного хозяйства 10 таких же комплексов будут построены во дворах столицы. При этом определять дворы для их размещения будут сами горожане в формате голосования. Таким образом, уверены в компании, места для детских игр появятся именно там, где они больше всего необходимы.



«Если наша идея получит позитивный отклик и мы увидим, что для людей это действительно важно и необходимо, то будем расширять географию и устанавливать игровые комплексы в областных и районных городах. Начнем активно взаимодействовать с местными властями и, конечно же, жителями. Попросим подсказать, где самые большие проблемы с инфраструктурой. Ведь главное – не просто построить детскую площадку, а решить существующую проблему. Теперь это наша миссия – делать дворы белорусских городов комфортными и дружелюбными для детей», - подчеркнули в компании.



