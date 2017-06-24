Сколько можно заработать на Форексе?

В годы финансового кризиса, все большее количество людей пытаются заработать в Интернете. Форекс для этих целей выглядит наиболее привлекательным вариантом, где заработок является наиболее реальным и высоким. В то же время, игроки приводят совершенно разные суммы своих доходов и целостной картины по этому поводу до сих пор не существует. Одни заверяют, что зарабатывают в месяц от пяти до десяти процентов от внесенного депозита, другие говорят, что смогли удвоить свой стартовый капитал.

Очевидно, что на Форексе вполне реально заработать. Для этого не нужно быть сильно удачливым трейдером. Достаточно следить за cac 40 bourse, быть целеустремленным и постоянно повышать собственные навыки.





Форекс хорош еще и тем, что здесь каждый игрок работает не внутри одной компании, района или страны. Он выходит на международную площадку, причем, самую крупную во всем мире, где ежедневный товарооборот достигает одиннадцати триллионов долларов.

Имеются и другие преимущества в торговле на рынке Форекс:

1. Отсутствие начальников и подчиненных.

2. Пропорциональная зависимость величины заработка от желания работать.

3. Гибкий график работы.

4. Отсутствие привязки к конкретному месту.

Опыт работы многих игроков убедительно показывает нам, что при желании можно довольно быстро заработать на Форексе немалые деньги. Причем, это не участь избранных трейдеров, а ситуация, в которой оказываются сразу многие игроки.

Впрочем, сразу следует оговориться, что «практический доход» и «сколько можно заработать на Forex» - это принципиально разные понятия. Дело в том, что риск и прибыль разграничены суммой риска, которая не равна величине прибыли. Поэтому, не стоит думать, что применяя высокорисковые стратегии, вы тем самым обеспечиваете себе максимальный доход.

Конечно, без риска обойтись не удастся, но его следует удерживать в разумных пределах. Не думайте, что есть какая-то стопроцентная стратегия, которая всегда будет давать вам прибыль. Если бы она действительно существовала, то дальнейшая торговля была бы попросту невозможной, так как владельцы «грааля» уже заработали бы все деньги.

Стоит подвергать сомнению даже те прогнозы, которые вам предлагают знаменитые «гуру» рынка Форекс. Поверьте, если бы эксперт, смело заявляющий, что рынок будет двигаться в определенном направлении, был уверен в своих словах, он вместо того, чтобы рассказывать вам свои прогнозы, торговал бы и зарабатывал свои миллионы. Да и саму торговлю на forex france с применением чужих стратегий не всегда удается реализовать, так как установленные кем-то правила достижения целей не обязательно будут совпадать с вашими навыками удержания позиций, повышения ставок и умением рисковать.

Таким образом, если рассчитать возможный минимальный заработок на рынке Форекс для среднестатистического трейдера с наработанным практическим опытом, то можно получить от 1% от депозита в сутки. Учитывая, что в месяце в среднем 22 рабочих дня, годовой доход составит порядка 250%, что довольно много.