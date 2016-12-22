Сервис прямых аудиотрансляций запустил Facebook в тестовом режиме

Facebook тестирует сервис для организации прямых аудиотрансляций Live Audio, который работает по аналогии с функцией видеотрансляций, говорится в сообщении социальной сети.





Сервис аудиотрансляций предназначен в первую очередь для радиостанций и издателей, предпочитающих работать со звуковым контентом, а также при необходимости организовать трансляцию в регионах с низкой скоростью интернет-соединения, которой недостаточно для работы с видео.

"Мы знаем, что иногда издатели хотят рассказать историю в Facebook при помощи слов, а не видео. Мы даже видели, как некоторые владельцы страниц находили способ запустить аудиотрансляцию с помощью Facebook API или через видеотрансляцию, добавив вместо видеоряда изображение. Новая опция позволит им проводить аудиотрансляции, если этот формат является для них предпочтительным", — говорится в анонсе.

Пользователи могут слушать аудиотрансляции в приложениях Facebook для Android и iOS. При этом владельцам устройств на iOS стриминг доступен только во время работы в приложении соцсети, в то время как на Android-смартфонах можно пользоваться другими сервисами, а также заблокировать экран.





Первыми партнёрами по продвижению нового сервиса стали радиостанции «Всемирная служба Би-би-си» и LBC, издательская компания HarperCollins, а также авторы Адам Грант (Adam Grant) и Брит Беннетт (Brit Bennett). Для широкого круга пользователей Live Audio станет доступен в начале 2017 года, пообещали в Facebook.

Соцсеть открыла публичный доступ к сервису видеотрансляций в апреле 2016 года, с лета 2015 года функция работала в тестовом режиме.