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Сервис прямых аудиотрансляций запустил Facebook в тестовом режиме

22 Декабря 2016 vc.ru 93 0 Digital-маркетинг Будущее Компании Тендеры
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Facebook тестирует сервис для организации прямых аудиотрансляций Live Audio, который работает по аналогии с функцией видеотрансляций, говорится в сообщении социальной сети.

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Сервис аудиотрансляций предназначен в первую очередь для радиостанций и издателей, предпочитающих работать со звуковым контентом, а также при необходимости организовать трансляцию в регионах с низкой скоростью интернет-соединения, которой недостаточно для работы с видео. 

"Мы знаем, что иногда издатели хотят рассказать историю в Facebook при помощи слов, а не видео. Мы даже видели, как некоторые владельцы страниц находили способ запустить аудиотрансляцию с помощью Facebook API или через видеотрансляцию, добавив вместо видеоряда изображение. Новая опция позволит им проводить аудиотрансляции, если этот формат является для них предпочтительным", — говорится в анонсе.

Пользователи могут слушать аудиотрансляции в приложениях Facebook для Android и iOS. При этом владельцам устройств на iOS стриминг доступен только во время работы в приложении соцсети, в то время как на Android-смартфонах можно пользоваться другими сервисами, а также заблокировать экран.

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Первыми партнёрами по продвижению нового сервиса стали радиостанции «Всемирная служба Би-би-си» и LBC, издательская компания HarperCollins, а также авторы Адам Грант (Adam Grant) и Брит Беннетт (Brit Bennett). Для широкого круга пользователей Live Audio станет доступен в начале 2017 года, пообещали в Facebook.

Соцсеть открыла публичный доступ к сервису видеотрансляций в апреле 2016 года, с лета 2015 года функция работала в тестовом режиме.

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