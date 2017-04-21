Сервис персонального диетолога на основе нейросети, 3D печать человеческих органов и еще 11 полезных беларуских старт-апов

В Минске прошел конкурс стартапов Belarus ICT Start-up Award. Из 300 зарегистрировавшихся команд до финала добрались лишь 15. Эксперты-предприниматели и инвесторы выбрали лучших из лучших.

Кто попал в тройку призеров

Первое место досталось web-платформе NormalFit, которая может полностью заменить работу диетолога. Человеку предлагается сразу готовый рацион, который он может корректировать по своему усмотрению, а система подсказывает, что убрать, и что добавить, чтобы рацион был полноценным и сбалансированным. Рацион строится не из абстрактных продуктов, а из тех, которые предпочитает пользователь (реализовано с помощью нейросети).





Второе место жюри присудило программируемому конструктору бобруйских инженеров ЦМИТ «Старт». В мире существует большое количество конструкторов для занятий робототехникой. В большинстве случаев функционал ограничен теми компонентами, которые есть в наборе и своего добавить практически невозможно. Кроме того, каждый производитель использует собственный стандарт. Все это оставляет мало простора для творчества.

Конкурентное преимущество белорусского программируемого конструктора - это максимальная открытость, совместимость со всем на свете. Эти преимущества дают практически неограниченный потенциал для инновационного и инженерного творчества. С помощью конструктора можно создавать целые учебные стенды и с большим интересом изучать различные учебные дисциплины.

Третье место у компании TTF-Group. Их 2-х экструдерный 3D принтер позволит печатать точную копию человеческих органов, на которых смогут «набивать руку» врачи. «Планируемая розничная цена нашего принтера – 5 500,00 бел. рублей, что значительно ниже аналогичных конкурентов. Кроме того, мы разрабатываем собственное ПО, которое будет интуитивно понятным для любого пользователя»- рассказывает разработчик Шевцов Максим.





Какие еще стартапы вышли в финал конкурса?

Приложение Lume. Достаточно навести телефон на объект рекламы, и та «оживает» на экране в виде анимации или видео.

Приложение Multitracking security. Технология энергоэффективной записи геолокационных данных с возможностью анализа. Одна из сфер применения -вычисление нагрузки для общественного транспорта.

Web-платформа QualiMe. Помогает школьникам и студентам изучать математику в виртуальной среде. Основана на уникальной авторской методике обучения.

Приложение PingFin. Это персональный финансовый помощник. Анализирует платежное поведение пользователя, а также в соответствии с его запросами собирает информацию о скидках в магазинах и ресторанах. Дает советы по достижению финансовой цели.

Социальный веб-сервис FindFootball. Предназначен для поиска и организации любительских футбольных игр и матчей. Удобный поиск ближайших игр с сортировкой по локации и времени проведения.

Приложение Wandle. Как часто Вы попадали в неловкие ситуации, связанные с несвоевременными звонками? Сколько раз забывали отключить звук в кинотеатре? Навсегда оградить себя от этой проблемы поможет данное приложение. Пользователь сам выбирает места на карте (дом, кино), где автоматически активируется режим «Не беспокоить».

PerSat. Это модульная платформа для дистанционного анализа поверхности Земли и воздушного пространства. Является дешевым и универсальным решением для многопараметрического анализа Земной поверхности, тропосферы и стратосферы.

RoboCake / SmartRobo™. Линейка обучающего и развивающего робототехнического конструктора будет полезна как школьнику, так и инженеру. Преимущества: запатентованный сборный реконфигурируемый корпус, универсальная микроконтроллерная плата управления, уникальное ПО.

Бизнес-платформа «S2S» («Startups-To-Students») поможет студентам, молодым специалистам и начинающим предпринимателям найти друг друга и собрать команду для стартапа. Платформа будет сводить вместе идейных людей, которые хотели бы реализовать свой проект, но не имеют возможности сделать это из-за недостатка ресурсов или компетенций.

Приложение MinskGO позволит изучать город в квестовой форме с элементами дополненной реальности.

Конкурс Belarus ICT Start-up Award проводился в рамках выставки ТИБО-2017 в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфаструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).