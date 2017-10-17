Секреты форекс стратегий: классификация торговых систем

Торговля на рынке Форекс привлекает все больше число пользователей благодаря высокой прибыльности трейдинга с минимальным инвестированием собственных средств. Но выбор валютной пары, покупка или продажа торговых инструментов принесут прибыль только при правильном подходе к процессу ведения торгов. Для этого рекомендуется использовать Форекс стратегии, основанные на принципах фундаментального, математического и технического анализа. Всегда ли нужно применять стратегию?

Преимущества использования стратегий

Под стратегией Форекс следует понимать определенный алгоритм действий, некоторый план, которого трейдеру стоит придерживаться, торгуя на финансовом рынке. Стратегия является основой работы трейдера, она содержит перечень правил, придерживаясь которых, участник рынка может принимать верные решения по совершению сделок.

В настоящий момент существует порядка шестисот протестированных стратегий. Все методики показывают отличный результат. Главное правило трейдера – четко следовать выбранной стратегии, поскольку именно человеческий фактор и влияние эмоций делают тактику поведения на рынке неприбыльной. Форекс стратегии обладают безусловными преимуществами перед бессистемной торговлей, основанной на голой интуиции:

Четкое проведение финансовой операции.

Применение понятного алгоритма действий.

Сведение риска к минимальному уровню.

Достижение цели с высоким процентом успеха.

Страхование от ошибок и необдуманных шагов.

Получение прибыли в долгосрочной перспективе.

Задачей трейдера на рынке Форекс является получение выгоды от приобретения предмета торговли по минимальной стоимости и продажи по наиболее привлекательной цене. Возникают ситуации, когда график, отображающий динамику роста/падения валютного курса, неблагоприятный для трейдера. В этом случае более уместно закрыть позицию по рыночной цене с минимальным убытком и сохранить депозит. Форекс стратегии содержат перечень правил, как следует поступить участнику рынка в различных ситуациях.

Особенности классификации алгоритмов

Огромный перечень Форекс стратегий позволяет трейдеру подобрать оптимальную и комфортную тактику торговли. Для упрощения выбора наиболее подходящей под запросы трейдера стратегии, торговые системы условно классифицируют на несколько видов по основным объединяющим признакам:

По фактору времени – скальпинг, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Временной интервал варьируется от минут до месяцев.

По степени риска – консервативные, умеренные, агрессивные. Большую прибыль дают более рискованные торговые системы.

По типу используемого анализа – Форекс стратегии, основанные на математическом, фундаментальном, техническом обосновании.

По используемым инструментам анализа – индикаторные, безиндикаторные, графические, простые.

По тактике торговли – канальные (флэтовые), трендовые, контртрендовые, ТС на паттернах, волновые, сессионные стратегии.

По способам торговли – автоматические (grid strategie), полуавтоматические и ручные (для новичков рынка Форекс).

Кроме того, стратегии Форекс включают торговые системы Мартингейт, Антимартингейл, хэджирование, арбитраж, ТС на пробой волатильности, сетку, новостные системы для мгновенного скальпинга. Чтобы торговля была успешной, трейдеру нужно выбрать понятную тактику. Стратегия должна содержать четкий алгоритм действий и при тестировании показывать приемлемый процент доходности.

Купить или разработать

В сети представлено множество онлайн-ресурсов, на которых начинающий трейдер может протестировать Форекс стратегии с помощью демо-счета, купить готовый алгоритм или воспользоваться бесплатным предложением. Отдавать деньги за чей-то прогноз или нет – дело сугубо личное, но на каких бы принципах не была построена стратегия, в ней обязаны содержаться ключевые моменты:

Время торговли – интервал M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.

Метод торговли по состоянию рынка – под флэт, тренд, антитренд.

Валютная пара торговли – основная, второстепенная, экзотическая.

Точка входа в сделку, рассчитанная при помощи индикаторов.

Сигналы-фильтры для более точного вхождения в сделку по алгоритму.

Риск-реворд (управление рисками) – риск не выше 2-х % по сделке.

Точки выхода по стоп-лоссу и тейк-профиту для снижения рисков.

Логичная и понятная инструкция к применению торговли в реальных условиях Форекс рынка просто необходима. Не бывает успешной торговли, если трейдер четко не может уяснить, что следует делать при различном развитии ситуации на рынке. Три золотых правила успешного трейлера: всегда следовать стратегии, покупать дешевле – продавать дороже, ограничивать риски.