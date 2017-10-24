«Сделайте нам видео, как у «Медузы». Главные тренды медиа 2018

Как создавались подкасты «Медузы», которые за полгода набрали 1,5 миллиона скачиваний? Почему видеоновости стали настолько популярными в соцсетях? Для чего медиа нужны мессенджеры? Какие эксперименты «Лайфхакера» удались и провалились в 2017-м? Можно ли создать глобальную медийную компанию и управлять ей, находясь в Украине?



Конференция «Деловой интернет» приготовила много актуальных тем и пригласила именитых спикеров в секцию «Медиа». Чтобы услышать, как устроена кухня известных медиа, к чему нужно быть готовым в будущем, которое наступает уже сегодня, не забудьте купить билет,



— Очень хотелось сделать секцию медиа крутой и максимально полезной. Поэтому мы пригласили тех, с кем хотели бы встретиться сами. Тех, кто не просто может рассказать о трендах, а тех, кто их задает, — говорит о программе секции «Медиа» главный редактор TUT.BY Марина Золотова. — Именно поэтому — «Медуза» (Лика Кремер поделится, как ее команда делает видео и подкасты), поэтому — «Настоящее время» (Толкун Умаралиев тоже будет говорить о видео), поэтому — The Bell (главред Ирина Малкова расскажет о новом формате делового медиа) и другие. Ну, и ждем с нетерпением интересного разговора о современных медиа в наших странах: здесь есть, что обсудить.

Марина Золотова

О чем именно расскажут известные в мире медиа профессионалы?

«Это проект, которые помогает улучшить жизнь. После прочтения каждой статьи наш читатель становится чуточку лучше: умнее, образованнее, мотивированнее, находчивее, счастливее», — рассказывает о себе популярное издание «Лайфхакер». Ради своего читателя, который ищет ответы на вопросы, решения проблем, советы и инструкции, редакция не перестает экспериментировать и пробовать что-то новое.

Директор по развитию бизнеса Родион Скрябин пришел в команду «Лайфхакера» в середине 2017-го. Тогда он говорил: «Мне интересно всё, что связано с нативной рекламой, особенно такие трендовые направления, как разработка игр и сложных решений под клиента. В ближайшее время нам предстоит реализовать множество проектов, успех которых в итоге отразится на трафике и прибыли издания». Что из его задумок оказалось удачным экспериментом, а что провалилось? Что стало драйвером роста издания? Какое развитие получили новые запуски и продуктовые решения? Об этом и о «разном» Родион поделится в докладе «Лайфхакер 2К17: пробы, ошибки, находки и запуски».

Родион Скрябин

С одной стороны, сфера медиа чувствительна к новым технологиям, с другой — консервативна. Наряду с изданиями, которые стримят в соцсетях чаще, чем пишут тексты, существуют и те, кто до сих пор считает сайт «электронным приложение к газете». У кого больше шансов на будущее? На этот (не)однозначный вопрос ответит CEO компании «myWidget» Евгений Годов, которая дает персональные рекомендации для увеличения пользовательских метрик. В своем докладе «Технологии в медиа: от больших данных до голосовых помощников» он расскажет о том, зачем современным медиа нужно машинное обучение, в чем наибольший эффект дают мессенджеры, какие стриминговые приложения лучше всего использовать и стоит ли заводить персональных голосовых помощников в своей работе.

Евгений Годов

Записывать подкасты «Медуза» начала всего полгода назад. За это время их скачали более 1,5 миллиона раз. Несмотря на то что формат давно прижился в США, для российских медиа он оказался новым и не до конца освоенным. «Медуза» стала одной из первых, у кого получилось успешно запуститься на российском рынке.

«…Было очевидно, что в какой-то момент подкасты заменят радио, но никто не понимал, сколько времени на это потребуется. 10-12 лет назад казалось, что это вот-вот случится. Но технологии развиваются быстро, а в нашу повседневную жизнь входят медленнее, чем порой хочется, — говорила в интервью для «Insideok» руководитель департамента видео и подкастов Лика Кремер. — <…> Но очевидно, что за этим будущее, и поэтому мне невероятно интересно этим заниматься».





Лика Кремер

Подробно о процессе создания подкастов Лика расскажет в своем докладе «Как мы делаем видео и подкасты на «Медузе».

Сегодня многие приходят в видеопродакшены и просят «сделать видео, как у Медузы». Но с чего начинало само издание? Лика Кремер вспоминает: «Опыт работы на телевидении в кадре даже вкупе с опытом руководства редакцией сайта «Сноба» не давал мне уверенности, что я могу возглавить видеодепартамент «Медузы». Но Галя [Галина Тимченко] и Ваня [Иван Колпаков] сказали: «Ты в этом ничего не понимаешь, мы в этом ничего не понимаем. Вместе справимся». О том, как у них получилось создать популярный видеоновостной контент, почему анимационные видеоразборы так полюбились аудитории, Лика расскажет в своем выступлении.

Продолжит тему видео Толкун Умаралиев. В прошлом у него — опыт работы и сотрудничества с Радио Свобода, The Washington Times, Global Voices Online, Al Jazeera English, AFP, BBC. Сейчас он продюсирует социальные сети на телеканале «Настоящее время» — совместном проекте «Радио Свобода» и «Голоса Америки». В своем докладе «Как работать с видео в интернете» Толкун поделиться инсайтами, какие видео любят пользователи соцсетей, как грамотно продвигать видеоконтент по разным каналам.

Толкун Умаралиев

В 2016 году Елизавета Осетинская проходила стажировку в Стэнфорде, где задумала создать деловое медиа «The Bell». До этого она руководила РБК, русской версией журнала Forbes и газетой «Ведомости». В 2017-м Осетинская позвала к себе в команду Ирину Малкову, которая работала главным редактором интернет-издания Republic, заместителем главного редактора сайта РБК, в отделе расследований журнала Forbes и корреспондентом газеты «Ведомости». Что из этого вышло, можно будет услышать во время выступления Ирины с докладом «The Bell. Новый формат делового медиа на русском языке».

Ирина Малкова

«…наша задача — быть полезными деловым людям, экономя их время. Мы начали с ежедневной e-mail рассылки Daily Ringtone. В ней мы за 5 минут рассказываем о самом важном, что нужно знать человеку, который занят делом, стремится к успеху и хочет быть в курсе мировых трендов…», — пишет о проекте Осетинская. Как это работает на практике с учетом проблем медиаиндутрии в России, расскажет главный редактор издания Ирина Малкова.

Виталий Лаптенок представит одну из крупнейших медийных компаний «Genesis Media», которая фокусируется на развлекательном, виральном контенте, а также на приложениях. В ней работает 500 человек в 6 странах мира. У разработок компании более 100 миллионов пользователей, каждый месяц они просматривают около 4 миллиардов страниц. Как построить глобальную сеть медиа, находясь в Украине? Об этом Виталий расскажет во время выступления «Как создать успешное медиа на чужом рынке и эффективно управлять им».

Виталий Лаптенок

«…медиа в большинстве случаев — это не какая-то магия и «уникальный журналистский коллектив». Это технология, которую мы только-только начинаем понимать и выстраивать…», — убежден Виталий. В своем докладе он поделится собственными практиками, как не просто создать успешное медиа на чужом рынке, но и эффективно управлять им на расстоянии.

Кроме всех перечисленных спикеров, секция «Медиа» ожидает окончательное «да» от еще одного звездного гостя. Следите за обновлением программы!

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