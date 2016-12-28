Сбор денег на 100%-сексисткие майки начался на Ulej.by

Сбор денег на сексисткие майки запустил на краудфандинговой платформе"Улей" дизайнер и руководитель студии Ян Карпов. "Майки для девочек, которым нравится быть девочками" — указано в описании проекта.

Идея появилась после поста в Facebook c эскизом новогодней открытки для "Милавицы", на которой изображены два новогодних шарика.





Поскольку многие в комментариях высказали желание получить такую майку, то был создан модельный ряд из пяти вариантов:





"Каждая майка подразумевает начало общения. Если вы застенчивы и закончили консерваторию, подойдет майка "Ноты". Мужчина не сможет пройти мимо, не обратив на вас внимания. А майка "ШБ" позволит застенчивым юношам смотреть на вас под видом проверки зрения. Муж последнее время просит только борщ? Попробуйте надеть майку "Бо рщ". И конечно котики. Куда же без них", — объясняется в описании проекта на Ulej.by.









Стоимость одной майки — 25 рублей. Также есть лот за 500 рублей: профессиональная фотосессия от Яна Карпова для одной или целой компании девушек в майках серии (5 маек в комплекте). Доставка маек будет осуществляться в феврале 2016 года.

На момент написания публикации у проекта был лишь один спонсор, пожертвовавший за футболку 25 рублей.



