Сайт о недвижимости Domovita.by предоставил новую возможность брендирования – видеороликом

1,5 года назад в интернет-пространстве появился новый портал о недвижимости в Беларуси – Domovita.by. Здесь собственники, агентства недвижимости и застройщики размещают объявления об аренде и продаже жилой, загородной и коммерческой недвижимости, а пользователи находят свою идеальную квартиру, дом или офис. База и каталоги обновляются круглосуточно.

Брендирование видеороликом

Domovita.by входит в ТОП-3 сайтов недвижимости по статистике liveinternet.ru. Помимо традиционных рекламных форматов, в мае рекламодателям портала стала доступна новая возможность - брендирование видеороликом.

Видео размещается на главной странице портала и проигрывается сразу после ее загрузки. Длительность ролика может варьироваться от 30 до 90 секунд. Звук в нем отсутствует.





Основные требования к видеоролику

Рекомендуемое разрешение кадра 1920х700(px);

Частота кадров: от 20 до 30 кадров/сек;

Видео обязательно в трех форматах: webm, mp4, ogv;

Размер файла – до 100 Мб.

Брендированный контент транслируется при помощи специальной технологии, загружаясь небольшими фрагментами. Высокое качество ролика и его хронометраж не влияет на работу компьютера пользователя. Видео представлено на портале в нескольких популярных форматах, благодаря этому каждый посетитель, независимо от устройства и браузера, увидит его. В момент загрузки страницы, браузер автоматически определяет поддерживаемый формат для воспроизведения.

Такое видеобрендирование – шаг вперед по сравнению с обычными статичными баннерами. Согласно отчету Cisco, в 2021 году потребление видеоконтента будет составлять 82% от всего объема пользовательского интернет-трафика.

Снятый профессионалами ролик позволяет красиво и эстетично представить любой бренд, в полной мере раскрыть достоинства того или иного объекта недвижимости.

Видеоматериал органично вписан в дизайн главной страницы портала и находится в зоне функционала, максимально используемого посетителями сайта – так называемого «фильтра» поиска.

Инновационность и стильность такой рекламы автоматически повышает статус рекламируемого бренда или объекта недвижимости в глазах потребителя. Для бренда в приоритете его аудитория и возможность общаться с ней на одном языке, доступно транслируя сообщение или позиционирование.

Что получает рекламодатель?

гарантированный охват аудитории

привлечение внимания посетителя

ненавязчивое донесение информации

целевой трафик на сайт

Аудитория портала





В брендировании видеороликом мы видим простую концепцию, в основе которой лежит не бренд, а потребности его аудитории. Брендированный контент напоминает историю с интересным развитием и нативным включением бренда в нее.

Пример брендирования видеороликом можно посмотреть прямо сейчас на главной странице Domovita.by.

По всем интересующим Вас вопросам видеобрендирования обращайтесь:

+ 375 29 187 15 53

v.povaliy@domovita.by