«Савушкин продукт» планирует исследовать, действительно ли потребителям нужна «мова» на упаковке

Необходимость дополнений в Закон «О защите прав потребителей» в последние несколько дней активно обсуждается в СМИ и интернете. Дискуссия развернулась вокруг того факта, что закон не обязывает производителей указывать информацию о товаре на упаковке на белорусском языке. Пользуясь этим, ряд производителей использует для местного рынка только русский язык, один из двух государственных. В итоге буквально за двое суток более двух тысяч человек подписали петицию на сайте "Удобный город", чтобы упаковка стала двуязычной.



marketing.by свел воедино все события вокруг ситуации, также мы дозвонились до компании "Савушкин продукт" и получили развернутый комментарий.



"Белорусский язык для производителя экономически не обоснован"

— Вопрос о том, чтобы обязательно указывать информацию на белорусском языке, обсуждался, но не был поддержан на заседании рабочей группы, созданной при Национальном центре законодательства и правовых исследований, в которую входили представители Верховного суда, Палаты представителей Национального собрания, аппарата Совета министров, МАРиТ и местных исполнительных органов. Потом вопрос о статусе белорусского языка в законе обсуждался и также не был поддержан на заседании общественно-консультативного совета при МАРиТ. В совет вошли представители общественных объединений предпринимателей, Белорусского общества защиты прав потребителей и общественного объединения «Защита потребителей», — пишет TUT.by со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Масла в дискуссию подлил ответ МАРиТ на обращение координатора общественной инициативы «Справаводства па-беларуску» Игоря Случака: в нем указывается, что законодательно закрепить статус белорусского языка для производителей «является экономически необоснованным и невыгодным». В качестве примера МАРиТ приводит ответ компании «Савушкин продукт»:

«…Предприятию придется вкладывать дополнительные материальные средства для привлечения лицензированного переводчика с русского на белорусский язык, разрабатывать сложный дизайн этикетки на двух языках и пробовать разместить всю, предусмотренную законодательством, информацию на маленькой упаковке продукта, поскольку большая часть молочной продукции, изготавливаемой на ОАО «Савушкин продукт», расфасовывается в упаковку малой массы (йогурты, пасты творожные, сыры плавленые и т.д.). Себестоимость маркированной на двух языках продукции очевидно вырастет (издержки на перевод, дизайн и производство новой упаковки), но этот рост будет абсолютно нецелесообразным, потому что продукция является скоропортящейся и реализовывается в короткое время».





Фото — ihar-sluchak.livejournal.com

Разработаем беларускамоўны дизайн всем миром

Гражданские активисты оперативно отреагировали: на краундфандинговой платформе Talaka.by стартовал проект по сбору 1000 евро на разработку дизайна упаковки для «Савушкина продукта»:

«…Давайце разам, агулам, усёй беларуская талакой збяром гэтыя грошы, каб брэсцкі "Савушкін прадукт" мог радаваць беларусаў не толькі якасным малаком, але і прыгожай ўпакоўкай гэтага малака, аформленай на роднай для многіх беларусаў беларускай мове. Так мы дапаможам і сабе, бо нашыя дзеці, наліваючы шкляначку малака, будуць бачыць родную мову і не забывацца на яе».

На момент публикации в статусе проекта написано, что 100% средств собрано.





Дизайнер Павел Карпович написал в Facebook пост о посильной помощи «Савушкину продукту»:

«...Готов совершенно бесплатно подправить парочку этикеток! Причём одновременно и перевести на самый сложный в мире беларусский язык, и текстик в макете перебить, и в печать подготовить Также призываю друзей своих, дизайнеров-переводчиков, подумать в кои-то веки о людях простых и поддержать мой порыв — тоже взять на адаптацию этикеточку-другую! А то продукции ведь у компании много, со всей я не справлюсь — мне всё-таки и на яхтах кататься когда-то, да надо — а помочь бедолагам из «Савушкина» хочется».

«Савушкин продукт»: Мы — беларусы і паважаем беларускую мову

Marketing.by обратился в «Савушкин продукт» и попросил Елену Бабкину, заместителя генерального директора по связям с общественностью, прокомментировать ситуацию с общественным резонансом вокруг белорусского языка на этикетках:

— "Савушкін прадукт" — гэта беларускае прадпрыемства са 100%-м беларускім капіталам. Мы — беларусы і паважаем беларускую мову, шануем наш народ і сваю краіну. Наша прадпрыемства працуе сумленна і адкрыта, і не толькі на словах, але і на справе падтрымлівае нашу краіну, пенсіянераў, мы праводзім шмат дабрачынных акцый.

Размова пра беларускую мову на ўпакоўцы ўзнікла для нашага прадпрыемства ўпершыню. Улічваючы тое, што кампанія працуе на шырокую грамадскасць, трэба разумець — асноўная маса беларусаў размаўляе, чытае і піша не на беларускай мове, а на рускай мове. Не трэба далёка хадзіць: выйдзіце на вуліцу і паслухайце, на якой мове размаўляюць людзі. Так, на рускай. Вось і адказ на ўсе пытанні. Таму і надпісы на ўпакоўцы — на рускай мове: каб пакупнік мог прачытаць і правільна зразумець, што за прадукт ён купляе і што ўваходзіць у яго склад.

Руская і беларуская мова ў нашай дзяржаве роўныя, і ніколі не было патрабаванняў, што ўпакоўка павінна быць на беларускай мове. Улічваючы тое, што прадукцыя прадпрыемства пастаўляецца ў розныя краіны, у тым ліку і ў Расію, і ў краіны постсавецкай пасторы, мы выкарыстоўвалі мову, якая будзе даступна і беларусам, і рускім, будзе лёгкай для ўспрыняцца і разумення.

Што тычыцца нашага сайту, то магу супакоіць нашых пакупнікоў: на стадыі завяршэння знаходзіцца новая версія сайта кампаніі, дзе прадугледжана наяўнасць беларускай, рускай і англійскай моў.

Думаю, правільна будзе правесці апытанне беларусаў, на якой мове яны б хацелі чытаць надпісы на ўпакоўках. І мы плануем яго правесці. Я сама беларуска, я тут нарадзілася, вырасла ў вёсцы, умею размаўляць, пісаць, чытаць на беларускай мове, але ў паўсядзённым жыцці я выкарыстоўваю рускую мову, таму што большасць людзей размаўляе па-руску.

— Што будзеце рабіць, калі на прадпрыемства прынясуць грошы, якія збіраюцца на Talaka.by?

— Нам гэтыя грошы не патрэбны. На самой справе фінансавыя выдаткі пры пераходзе на новы від упакоўкі сапраўды маюць месца быць, але ўсе ж асноўнае — гэта зручнасць для чытання і ўспрымання інфармацыі, нанесенай на ўпакоўцы, нашымі спажыўцамі.

— Як прыклад вашага прадпрыемства патрапіў у адказ міністэрства?

— Да нас запыту ад Міністрэства антыманапольнага рэгулявання і гандлю не было. Зараз будзем удакладняць у міністэрстве.