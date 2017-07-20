Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

«Савушкин продукт»: «Мы найдем общий язык с потребителями»

20 Июля 2017 20 0 PR Бизнес Компании Тренды
Поделиться

О битве за рейтинг в Facebook между некоторыми пользователями соцсети и брендом "Савушкин продукт" мы писали на прошлой неделе. Напомним, что за нежелание использовать беларуский язык на этикетках люди стали ставить низкий рейтинг официальной странице бренда в Facebook, а некоторые сотрудники компании в ответ писали свои отзывы - положительные и с максимальной оценкой.

Спустя несколько дней мы все-таки смогли дозвониться до Елены Бабкиной, заместителя генерального директора по связям с общественностью компании "Савушкин продукт", но отвечать на наши вопросы (о том, как влияет рейтинг страницы Facebook на имидж бренда, насколько корректно сотрудникам PR-отдела писать отзывы на компанию, а также о планах по введению беларуского языка на этикетках) она отказалась. Ни письменно по электронной почте ("очень плотный график"), ни по телефону ("я сейчас готовлю документ").

Однако Елена Бабкина нас попросила нас запомнить главное: "Компания "Савушкин продукт" найдет общий язык с потребителями".

Журналистка Naviny.by Адарья Гуштын написала в своем Facebook, что получила ответ от "Савушкина продукта" на официальное обращение через сайт компании. В компании считают, что отзыв Елены Бабкиной на официальной странице бренда в Facebook вполне допустим, так как она его написала как потребитель.

screen002.png

Также в ответе было указано, что сейчас компания работает над созданием беларускоязычной версии сайта.

Поделиться

Вакансии

Музей миниатюр Беларуси "Страна мини" ищет маркетолога Salmon Media ищет аккаунт-менеджера по работе с ТВ клиентами Fabula Branding ищет аккаунт-менеджера Команда проекта "ВИТРИНЫ БАЙ" ищет «голодного» директора по продажам Агентство Not Perfect | Y&R Minsk срочно ищет дизайнера Кластер креатива и искусства FOURTH DIMENSION приглашает project manager HAPPY CREATIVE AGENCY разыскивает HAPPY ACCOUNT MANAGER Red Graphic ищет директора по новому бизнесу в минский офис
Материалы по теме:
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
Рекламисты сварили новогодний эль для рекламистов
Обсуждение:
Читайте также:
Беларуская студия завоевала 1 место в Рейтинге Рунета в категории «Лучший сайт на иностранном языке»
Что полезного появилось в новой версии приложения «Мой МТС»?
Музей «оживил» классические картины, которые высмеяли эпоху сэлфи
В Британии запретят рекламу, закрепляющую гендерные стереотипы