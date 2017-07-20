«Савушкин продукт»: «Мы найдем общий язык с потребителями»

О битве за рейтинг в Facebook между некоторыми пользователями соцсети и брендом "Савушкин продукт" мы писали на прошлой неделе. Напомним, что за нежелание использовать беларуский язык на этикетках люди стали ставить низкий рейтинг официальной странице бренда в Facebook, а некоторые сотрудники компании в ответ писали свои отзывы - положительные и с максимальной оценкой.

Спустя несколько дней мы все-таки смогли дозвониться до Елены Бабкиной, заместителя генерального директора по связям с общественностью компании "Савушкин продукт", но отвечать на наши вопросы (о том, как влияет рейтинг страницы Facebook на имидж бренда, насколько корректно сотрудникам PR-отдела писать отзывы на компанию, а также о планах по введению беларуского языка на этикетках) она отказалась. Ни письменно по электронной почте ("очень плотный график"), ни по телефону ("я сейчас готовлю документ").

Однако Елена Бабкина нас попросила нас запомнить главное: "Компания "Савушкин продукт" найдет общий язык с потребителями".

Журналистка Naviny.by Адарья Гуштын написала в своем Facebook, что получила ответ от "Савушкина продукта" на официальное обращение через сайт компании. В компании считают, что отзыв Елены Бабкиной на официальной странице бренда в Facebook вполне допустим, так как она его написала как потребитель.





Также в ответе было указано, что сейчас компания работает над созданием беларускоязычной версии сайта.