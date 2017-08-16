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Samsung открыл фирменный магазин в Dana Mall

16 Августа 2017 81 0 pahatam Бизнес Компании Ритейл Экономика
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Samsung открыл фирменный магазин в торговом центре Dana Mall. В моно-брендовом бутике площадью в 60 кв.м. представлены все последние новинки компании.

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Руководитель Samsung Electronics Rus Company в Беларуси Алексей Голуб на открытии магазина отметил, что 23 августа 2017 года состоится глобальная презентация нового флагманского смартфона Samsung, и, благодаря открытию фирменного бутика Samsung, беларусы получат возможность первыми познакомиться с обновленным устройством, а также осуществить предварительные заказы на его приобретение.

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