Samsung открыл фирменный магазин в Dana Mall

Samsung открыл фирменный магазин в торговом центре Dana Mall. В моно-брендовом бутике площадью в 60 кв.м. представлены все последние новинки компании.









Руководитель Samsung Electronics Rus Company в Беларуси Алексей Голуб на открытии магазина отметил, что 23 августа 2017 года состоится глобальная презентация нового флагманского смартфона Samsung, и, благодаря открытию фирменного бутика Samsung, беларусы получат возможность первыми познакомиться с обновленным устройством, а также осуществить предварительные заказы на его приобретение.











