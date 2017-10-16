Рынок новых авто в Беларуси вырос на 20%

По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) за три квартала этого года в Беларуси по официальным каналам было продано 22 426 единиц новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За сентябрь рост сотавил 32%. За первый осенний месяц было продано 2 923 автомобиля.

Самым популярным брендом среди покупателей новых авто остается Renault. С начала года дилерами было продано 7200 автомобилей этой марки (+25%). На втором месте Volkswagen (3 720 шт., +16%), на третьем — российская Lada (2 331 шт., +45%).

Объемы продаж автомобилей за январь-сентябрь 2017 г.





Однако самой популярной моделью остается Volkswagen Polo. За указанный период было продано 2 634 единицы этого популярного седана. Остальные позиции в ТОП5 моделей принадлежат Renault. Пятерку замыкает последняя модель французского производителя Renault Kaptur (1 329 шт.).



Рейтинг самых популярных моделей автомобилей по итогам продаж за январь-сентябрь 2017 г.





Данные основаны на результатах продаж официальных дилеров марок входящих в БАА.

