Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Рынок новых авто в Беларуси вырос на 20%

16 Октября 2017 marketing.by 617 0 Компании Нестандарт
Поделиться

По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) за три квартала этого года в Беларуси по официальным каналам было продано 22 426 единиц новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За сентябрь рост сотавил 32%. За первый осенний месяц было продано 2 923 автомобиля.

Самым популярным брендом среди покупателей новых авто остается Renault. С начала года дилерами было продано 7200 автомобилей этой марки (+25%). На втором месте Volkswagen (3 720 шт., +16%), на третьем — российская Lada (2 331 шт., +45%).

Объемы продаж автомобилей за январь-сентябрь 2017 г.

21a01f1db2648048823285ff3d6b5e7e.png

Однако самой популярной моделью остается Volkswagen Polo. За указанный период было продано 2 634 единицы этого популярного седана. Остальные позиции в ТОП5 моделей принадлежат Renault. Пятерку замыкает последняя модель французского производителя Renault Kaptur (1 329 шт.).

Рейтинг самых популярных моделей автомобилей по итогам продаж за январь-сентябрь 2017 г.

3e370bcd07863deffc0f41e71f27fcd4.png

Данные основаны на результатах продаж официальных дилеров марок входящих в БАА.

Поделиться

Вакансии

TOП-вакансия: Холдинг «Санта» приглашает на постоянную работу медиа менеджера Горячая вакансия: ЗАО "Патио" (ТМ "5 элемент") ищет SMM-специалиста Вакансия digital-copywriter открылась в агентстве Vondel Digital «АРС Коммюникейшнз» ищет аккаунт-менеджера Digital-аналитик и интернет-медиапланер требуются в агентство Vondel 4 ИЗМЕРЕНИЕ отдаст опытному project managerУ готовые проекты! Открыта вакансия PPC-специалиста в Vondel Digital Внимание, разыскивается дизайнер! Новая вакансия в рекламном агентстве TOTEM
Материалы по теме:
Четверо беларуских дизайнеров создали стикерпак для творческих людей про «боль», клиентов и поиски вдохновения
Маркетинг в театрах XXI века. Яркий дизайн и кампании 360 градусов — продвижение Молодежного театра эстрады
Прекрасные и авторитетные. 10 самых узнаваемых женщин белорусского рекламного бизнеса
Обсуждение:
Читайте также:
Беларуская студия завоевала 1 место в Рейтинге Рунета в категории «Лучший сайт на иностранном языке»
Блогер Юля Годунова продвинула KitKat с помощью игры в крокодил
МАРТ: аптекам нельзя рекламировать скидки, чтобы не способствовать самолечению
В Барановичах разместили зарубежную социальную рекламу. По частной инициативе.