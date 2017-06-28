Рецепты «Простай беларускай ежы» появились на майках фабрики «8 марта»

Гомельская Фабрика "8 марта" использовала изображения, разработанные Ильей и Иваном Давыдовыми для серии авторских магнитов «Простая беларуская ежа», в качестве принтов на майки. Так, рецепты и изображения драников, холодника и клёцок теперь можно увидеть не только на холодильнике, но и на груди.









Фото "8 марта" с сайта onliner.by



К слову, рецепты были некогда собраны авторами проекта от бабушек и мам, а также из старинных поварских книг, апробированы на реализацию Гильдией шеф-поваров Беларуси. Магниты были в 2015 году представлены Минторгом на EXPO в Милане.



Теперь иностранцы смогут приобрести беларуские рецепты еще и в виде майки.

К слову, рецепты были некогда собраны авторами проекта от бабушек и мам, а также из старинных поварских книг, апробированы на реализацию Гильдией шеф-поваров Беларуси. Магниты были в 2015 году представлены Минторгом на EXPO в Милане.Теперь иностранцы смогут приобрести беларуские рецепты еще и в виде майки.