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Рецепты «Простай беларускай ежы» появились на майках фабрики «8 марта»

28 Июня 2017 120 0 Дизайн
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Гомельская Фабрика "8 марта" использовала изображения, разработанные Ильей и Иваном Давыдовыми для серии авторских магнитов «Простая беларуская ежа», в качестве принтов на майки. Так, рецепты и изображения драников, холодника и клёцок теперь можно увидеть не только на холодильнике, но и на груди.

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Фото "8 марта" с сайта onliner.by

К слову, рецепты были некогда собраны авторами проекта от бабушек и мам, а также из старинных поварских книг, апробированы на реализацию Гильдией шеф-поваров Беларуси. Магниты были в 2015 году представлены Минторгом на EXPO в Милане.

Теперь иностранцы смогут приобрести беларуские рецепты еще и в виде майки.  
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