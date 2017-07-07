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Разработчики Prisma выпустили приложение для создания стикеров из селфи

7 Июля 2017 marketing.by 20 0 Компании Нестандарт Технологии
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Приложение Sticky AI позволяет превращать селфи пользователей в картинки-стикеры для общения и уже доступно в App Store, сообщает vc.ru.

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Для создания стикеров Sticky использует технологии искусственного интеллекта. Пользователь может менять фон своих фотографий, добавлять к ним надписи и сохранять полученные стикеры в специальную коллекцию внутри Sticky. Стикеры из коллекции можно отправлять в мессенджеры в виде картинок или GIF-файлов. Пользователи также смогут убирать фон на трансляциях в прямом эфире (например, менять его или размывать). Приложение работает и без подключения к интернету, все операции выполняются непосредственно на смартфоне. Приложение для Android будет запущено в течение одной-двух недель. Напомним, популярное приложение Prisma от российских разработчиков превращало фото в картины.
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