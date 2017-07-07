Разработчики Prisma выпустили приложение для создания стикеров из селфи

Приложение Sticky AI позволяет превращать селфи пользователей в картинки-стикеры для общения и уже доступно в App Store, сообщает vc.ru.





Для создания стикеров Sticky использует технологии искусственного интеллекта. Пользователь может менять фон своих фотографий, добавлять к ним надписи и сохранять полученные стикеры в специальную коллекцию внутри Sticky. Стикеры из коллекции можно отправлять в мессенджеры в виде картинок или GIF-файлов. Пользователи также смогут убирать фон на трансляциях в прямом эфире (например, менять его или размывать). Приложение работает и без подключения к интернету, все операции выполняются непосредственно на смартфоне. Приложение для Android будет запущено в течение одной-двух недель. Напомним, популярное приложение Prisma от российских разработчиков Для создания стикеров Sticky использует технологии искусственного интеллекта. Пользователь может менять фон своих фотографий, добавлять к ним надписи и сохранять полученные стикеры в специальную коллекцию внутри Sticky. Стикеры из коллекции можно отправлять в мессенджеры в виде картинок или GIF-файлов. Пользователи также смогут убирать фон на трансляциях в прямом эфире (например, менять его или размывать). Приложение работает и без подключения к интернету, все операции выполняются непосредственно на смартфоне. Приложение для Android будет запущено в течение одной-двух недель. Напомним, популярное приложение Prisma от российских разработчиков превращало фото в картины.