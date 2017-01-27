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Равной оплаты труда для женщин мало: скандальная реклама Bianco

27 Января 2017 marketing.by 305 0 Компании Креатив Нестандарт
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Датский бренд модной обуви Bianco Footwear бросил вызов неравной оплате труда, отметив, что женщины нуждаются в больших средствах, чтобы покупать «более дорогое белье» и обувь.

Дерзкий рекламный ролик под названиям «Обычной зарплаты недостаточно» призывает увеличить женщинам заработную плату, потому что они достойны выглядеть хорошо. В видео героини заявляют, что тратят больше на стрижку, и вообще их внешний вид обходится им дороже, чем мужчинам. 


За несколько дней на YouTube видео собрало 80 тыс., а на Facebook – 2 млн просмотров. Реклама подняла волну дискуссий и гневных комментариев. Некоторые считают, что «это голос капитализма, который пытается заработать на феминизме», а некоторые просто высмеивают ролик, отмечая, что бренд сам продает обувь по завышенным ценам. На что представители бренда ответили: «Если кампания спровоцировала много комментариев, значит — это успех, и наш месседж был услышан».

 
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