Равной оплаты труда для женщин мало: скандальная реклама Bianco

Датский бренд модной обуви Bianco Footwear бросил вызов неравной оплате труда, отметив, что женщины нуждаются в больших средствах, чтобы покупать «более дорогое белье» и обувь.

Дерзкий рекламный ролик под названиям «Обычной зарплаты недостаточно» призывает увеличить женщинам заработную плату, потому что они достойны выглядеть хорошо. В видео героини заявляют, что тратят больше на стрижку, и вообще их внешний вид обходится им дороже, чем мужчинам.





За несколько дней на YouTube видео собрало 80 тыс., а на Facebook – 2 млн просмотров. Реклама подняла волну дискуссий и гневных комментариев. Некоторые считают, что «это голос капитализма, который пытается заработать на феминизме», а некоторые просто высмеивают ролик, отмечая, что бренд сам продает обувь по завышенным ценам. На что представители бренда ответили: «Если кампания спровоцировала много комментариев, значит — это успех, и наш месседж был услышан».