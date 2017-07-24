Rakuten Viber приобрела Chatter Commerce, создателей первой виртуальной витрины для мобильного шопинга

Rakuten Viber, одно из лидирующих приложений для свободного общения, сообщает о приобретении стартапа Chatter Commerce, создателей первой виртуальной витрины для мобильного онлайн шопинга ShopChat. Сделка стала результатом успешного внедрения нового функционала Instant Shopping, который был запущен в Viber четыре месяца назад для пользователей из США. Этой функцией с момента ее запуска в марте 2017 года уже воспользовались 30% американских пользователей приложения. Японский e-commerce гигант Rakuten, материнская компания Viber, уже инвестировала в Chatter Commerce во время первого раунда финансирования стартапа.

Viber активно движется к совершенно новому виду мобильной электронной коммерции, предоставляя пользователям возможность совершать покупки непосредственно в чатах, ведь шопинг традиционно является одним из способов социализации. Функция “Онлайн покупок” дала пользователям возможность приобретать товары прямо в Viber и делиться впечатлениями от онлайн-шопинга с другими людьми, как при совместном походе в обычный магазин. Теперь пользователи Viber могут вместе искать и обсуждать понравившиеся товары, а также общаться с любимыми брендами напрямую в рамках их паблик аккаунтов.

Команда из семи разработчиков Chatter Commerce, базирующаяся в Силиконовой долине в Сан-Франциско, станет частью коллектива Rakuten Viber. Зефрин Ласкер, CEO и сооснователь Chatter Commerce, возглавит направление электронной коммерции в Rakuten Viber. На этом посту он будет управлять глобальной e-commerce стратегией компании, уделяя особое внимание развитию на новых рынках, а также изучению инновационных технологий, которые помогут еще больше расширить возможности Viber.



«Мы основали Chatter Commerce потому, что у людей должна быть возможность совершать в чатах намного больше действий, чем сейчас, - говорит Ласкер. – Инновационное видение Rakuten Viber не заканчивается оптимизацией функций, как это происходит в большинстве мессенджеров сегодня. Их цель – значительно расширить роль мессенджеров в повседневной жизни людей».