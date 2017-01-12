Радио Unistar в календаре на 2017 год предложило отправиться на музыкальную прогулку по Минску

В мае 2016 года радио Unistar пригласило своих слушателей на необычную экскурсию. Около сотни человек прогулялись вместе с одним из лучших гидов столицы Иваном Ивановичем Сацукевичем по музыкальным местам Минска и открыли для себя совершенно другой город: в нем рок-концерты устраиваются прямо на деревьях, а звёзды мировой величины выступают восемь вечеров подряд.





Календарь радио Unistar на 2017 год повторяет этот музыкальный маршрут. Каждая страница – это новая история и отправная точка для удивительных открытий.

Фотографии для календаря сделала фотограф Кася Сыромолот, а интересные истории о Минске рассказали Иван Иванович Сацукевич и «Менскi велашпацыр».

Апрельская история в календаре особенная, ведь прочтут ее 1 апреля.

Также был выпущен лимитированный тираж календарей, к которым прилагались билеты на следующую экскурсию радио Unistar по Минску. Увидеть музыкальные места города и услышать их удивительные истории можно будет весной 2017 года.

Январь

Дом-усадьба В. Ваньковича

«Рай для культурной элиты города» – называли усадьбу Ваньковичей в 19 веке. По вечерам в доме были танцы, концерты, светские рауты. Здесь цитировал свои новые произведения Винцент Дунин-Марцинкевич, устраивал премьеры Станислав Монюшко, бывал художник Ян Дамель.

Февраль



Филармония

В 60-е годы в минской филармонии начал работать Владимир Мулявин, но музыкантов для своего коллектива «Песняры» он искал не здесь, а по минским «злачным» местам: по кофейням и танцевальным клубам, где играли рок-н-рольщики.

Март



Ул. Энгельса, 1

В самом старом из сохранившихся зданий Минска (1640-е) раньше находился униатский монастырь, а сейчас музыкальная школа имени Глебова. Ученики заведения трижды (!) представляли Беларусь на детском «Евровидении».

Апрель



Кинотеатр «Победа»

Именно в кинотеатре «Победа» дала единственный концерт британская певица Адель. Здесь в 2013 году артистка исполнила песню Skyfall на закрытой премьере фильма о новых приключениях Джеймса Бонда.

Май





Костёл Святой Троицы (Святого Роха)

В центре Минска «укрылся» один из самых старых храмов Минска – костёл в честь святого Роха, который, как считали верующие, спас город от эпидемии холеры. Говорят, что, когда после войны застраивали проспект, здания возводили так, чтобы закрыть вид на костёл. С 1984 по 2006 год тут находился концертный зал камерной и органной музыки Белгосфилармонии.

Июнь



Дворец спорта

А вы знали, что в 1971 году в Минске выступал сам Дюк Эллингтон?! Десятилетия «железного занавеса», запреты на всё западное – а тут целых 8 концертов американской джазовой легенды в минском Дворце спорта. Зрители съезжались со всего Союза, вызывали музыкантов на бис по 12 раз и стоя аплодировали по 4 часа!

Июль



Ратуша

Начало XIX века. Тополиный пух, жара, июль. По городу прогуливаются дамы с зонтиками и благородные господа в пенсне. С открытого балкона второго этажа ратуши раздаются звуки городского оркестра. В 2004 году разрушенную ратушу восстановили, балкончик – тоже, осталось только восстановить городскую традицию летних выступлений оркестра.

Август



Большой театр оперы и балета

Сто лет назад на этом месте шумел Троицкий рынок. Сегодня раздаются овации любителей оперы и балета. В 1994 году здесь смотрела балет «Кармина Бурана» Хиллари Клинтон с дочерью, пока глава их семейства и государства проводил переговоры на высшем уровне.

Сентябрь



Музыкальный переулок

Хотите увидеть, как выглядел Минск два столетия назад? Прогуляйтесь по Музыкальному переулку – самой узкой улице современной столицы. Был ли этот розовый дом (сегодняшний Музей истории театральной и музыкальной культуры) Домом масонов, теперь уже никто точно не скажет, но говорят, что именно здесь некоторое время жила семья композитора Станислава Монюшко.

Октябрь



Парк им. Янки Купалы

Каждый минский хиппи 60-х знал, что самые классные «тусовки» – в парке им. Янки Купалы. Только одна помеха – дружинники, которые не давали неформалам свободно пить и петь. Решение нашлось само собой: репетиции стали проводить прямо на деревьях, а публика слушала внизу.

Ноябрь



Памятник создателям белорусской оперы

Недалеко от лавочки, где сейчас сидят бронзовые Монюшко и Дунин-Марцинкевич, в 19 веке стоял городской театр. Тут прошла премьера первой белорусской оперы «Ідылія», написанной упомянутыми композитором и драматургом. Говорят, что потом они серьезно разругались, и Монюшко в костеле, что напротив, заказал по еще живому «другу» и соавтору панихиду.

Декабрь



ГУМ

Помните клуб «Коктейль-холл» из знаменитого мюзикла «Стиляги» о советских модниках 50-х? В роли этого здания «снялся» минский ГУМ. Кстати, белорусские стиляги щеголяли не перед ГУМом, а напротив – перед зданием Национального банка.