Одна из радиостанций столицы приглашает пройти музыкальное тестирование и получить подарок

Одна из ведущих радиостанций столицы* - с 10 по 14 июля проводит музыкальное тестирование. Участниками могут стать все, кто слушает радио. Не нужно быть поклонником какого-либо определенного радио, чтобы стать респондентом.



На радио может звучать еще больше ВАШИХ любимых песен! Примите участие в музыкальном тестировании: слушайте музыку, оценивайте ее и… получайте подарки!







Вам от 18 до 44 лет? Вы активны? Современны? Для нас очень важно ВАШЕ мнение!

Как принять участие?

Звоните по телефону +375 29 164 50 08 для согласования даты и времени.

Тестирование длится около 1 часа 30 минут. Участник получает в подарок сертификат на однократное посещение аквапарка «Дримлэнд» для 1 персоны.

Когда можно пройти тестирование?

Респонденты могут принять участие в тестировании в любой удобный день с 10 по 14 июля в специально оборудованном помещении в самом центре города .

Зачем Вам это нужно?

Вы будете слушать музыку! Много музыки! И не просто слушать — ставить музыке оценки! А потом получите подарок от радио!

Умная программа обработает результаты, и после на радио Вы услышите еще больше СВОЕЙ любимой музыки!

Нам важно Ваше мнение, потому что Вы делаете наше радио еще лучше!

* Согласно исследованиям компании ГЕВС, данные на май 2017 г.