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Одна из радиостанций столицы приглашает пройти музыкальное тестирование и получить подарок

4 Июля 2017 94 0 Promo
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Одна из ведущих радиостанций столицы* - с 10 по 14 июля проводит музыкальное тестирование. Участниками могут стать все, кто слушает радио. Не нужно быть поклонником какого-либо определенного радио, чтобы стать респондентом.

На радио может звучать еще больше ВАШИХ любимых песен! Примите участие в музыкальном тестировании: слушайте музыку, оценивайте ее и… получайте подарки! 

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Вам от 18 до 44 лет? Вы активны? Современны? Для нас очень важно ВАШЕ мнение! 

Как принять участие?

Звоните по телефону  +375 29 164 50 08 для согласования даты и времени.

Тестирование длится около 1 часа 30 минут.  Участник получает в подарок сертификат на однократное посещение аквапарка «Дримлэнд» для 1 персоны. 

Когда можно пройти тестирование? 

Респонденты могут принять участие в тестировании в любой удобный день с 10 по 14 июля в специально оборудованном помещении в самом центре города . 

Зачем Вам это нужно? 

Вы будете слушать музыку! Много музыки! И не просто слушать — ставить музыке оценки! А потом получите подарок от радио!

Умная программа обработает результаты, и после на радио Вы услышите еще больше СВОЕЙ любимой музыки!

Нам важно Ваше мнение, потому что Вы делаете наше радио еще лучше!

 

* Согласно исследованиям компании ГЕВС, данные на май 2017 г.

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