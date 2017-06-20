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РАБОТА.TUT.BY выпустила бесплатное мобильное приложение для работодателей

20 Июня 2017 200 0 Технологии
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В Беларуси вышло мобильное приложение для работодателей «Поиск персонала РАБОТА.TUT.BY». Бесплатный сервис уже доступен в App StoreGoogle Play и призван облегчить работу рекрутёров и HR-менеджеров.

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«Где бы ни находился работодатель, в его мобильном телефоне всегда под рукой доступ к более чем 1 400 000 резюме. Просматривать вакансии, работать с откликами, приглашать на собеседование ценных кандидатов теперь можно еще быстрее: в одно касание экрана телефона», - рассказала о сервисе Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.

 Функционал приложения будет постоянно обновляться и совершенствоваться. Служба технической поддержки РАБОТА.TUT.BY готова предоставить оперативную обратную связь по работе с сайтом и приложением.

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