Проект FURFUR заморожен

Молодежное издание FURFUR заморожено. Об этом говорится в заявлении редакции на сайте проекта. Издание не обновлялось с начала 2017 года, 31 марта редакция объявила о перезапуске проекта к лету, однако теперь он отложен на «не определенные издательством даты».





«Речь идет о том, что мы взяли еще немного времени на размышления. Вернемся с ответами на главные вопросы современности и Вселенной, а также всего такого примерно этой осенью. Look At Media не отказывается от идеи мужского издания, а вот делать издание для молодежи в виде сайта в середине 2017 года — достаточно спорная идея. Часть команды пока будет работать в The Village, другие ушли в море и в „Сосну и Липу“», — заявил The Village издатель Look At Media Алексей Амётов, намекая на то, что бывший главный редактор FURFUR Саша Сколков, покинувший издание в конце мая, теперь занимается яхтенной школой «Сила ветра».

Шеф-редактор FURFUR Георгий Ванунц занял должность заместителя главного редактора The Village, редактор FURFUR Степан Нилов — редактора отдела «Развлечения» The Village.

Мужской журнал FURFUR начал выходить в рамках проекта Look At Me в январе 2011 года. В марте 2012 года издание переехало на отдельный сайт. В марте 2014 года главный редактор FURFUR Саша Сколков объявил о новой концепции издания — молодежного журнала.