Продолжение конфликта "Вкусного блога" и мясокомбината: блогер не дождалась компенсации и готова идти в суд

Продолжает следить за конфликтом между Брестским мясокомбинатом и автором "Вкусного блога" Татьяной Назарук. Напомним, что ранее блогер уличила SMM-специалистов компании в заимствовании ее фото без разрешения, а позже предприятие пообещало компенсировать стоимость использованных фото





Сегодня во "Вкусном блоге" появился пост "Как извиниться, чтобы на тебя подали в суд. Пошаговый рецепт от Брестского мясокомбината", в котором Татьяна Назарук пересказывает всю хронологию конфликта и говорит, что пока не получила даже предложения по компенсации использованных фото от мясокомбината:



"Я отправляю начальнику отдела маркетинга письмо со стандартными расценками на разработку рецепта с фотосъемкой. В ответ получаю только невразумительные уточнения типа “мы не смогли разобраться со стоимостью одного фото”. Отвечаю: “Я прислала обычные расценки. Без учета сложившейся ситуации. Чтобы вам было от чего отталкиваться, делая предложение по покупке материалов.” И на этом наше общение прекращается. С момента получения последнего письма от БМК прошло 13 дней. За это время:

Не было ни самой компенсации, ни даже ее обсуждения;

Я так и не получила официального извинения, отражающего РЕАЛЬНУЮ ситуацию;

Часть рецептов удалена из официальных групп, часть осталась;

На мое письмо с вопросом о решении по улаживанию конфликта ответа нет;

SMM-специалисты БМК продолжают бодро клеить свой логотип на чужие фото вопреки публичным обещаниям начальника отдела маркетинга".

Далее Татьяна Назарук пишет, что единственным выходом из ситуации она видит поход в суд. И обещает результаты суда также осветитить в блоге, так как история с самого начала была предана огласке.

Как рассказал Marketing.by Максим Бугаев, начальник отдела маркетинга ОАО Брестский мясокомбинат, сейчас предприятие готовит предложение для блогера и вышлет его в адрес Татьяны Назарук сегодня. Сумму компенсации он называть не стал.