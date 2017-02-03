Продакшн-студия Promofilm использовала видео Onliner.by, обрезав логотип: есть ли нарушение?

Продакшн-студия Promofilm при создании презентационного фильма "Гранит. Сила камня" о микашевичском предприятии «Гранит» использовала кадры из репортажа, снятого журналистами портала Onliner.by.

Об этом написал в Facebook журналист "Онлайнера" Алексей Носов:

"Есть у нас в стране достаточно известный телеведущий Денис Курьян. У него есть студия видеопроизводства "Promofilm", где он исполнительный продюсер. Снимают они различные промо-ролики за немалые деньги. Просто решил ознакомиться с их резюме. Включаю ролик о карьере в Микашевичах и вижу там свои кадры, которые мы на онлайнере добывали больше месяца для репортажа. В общем - просто пару сравнительных скриншотов. Ребята из промофильма делают свою работу настолько "качественно", что просто воруют чужие видео для коммерческих целей. Обрезать логотип, сделать цветокор и все - материал авторский".

Видео, снятое Onliner.by, было снято не по заказу предприятия, а как журналистский репортаж.

Алексей Носов сделал несколько скриншотов, когда в фильме были использованы кадры Onliner.by с обрезанным логотипом:













Репортаж Onliner.by, снятый в 2014 году:





Презентационный фильм "Гранит. Сила камня", снятый в 2016 году:





Позицию продакшн-студии Promofilm пояснила продюсер Анна Семеня:

"Мы с уважением относимся к авторству в своих работах. И мы подтверждаем, что данные кадры взрывов (10 секунд в 7-минутном фильме), были предоставлены нам заказчиком. Взрывы на предприятии «Гранит» действительно проводятся редко. Эти дни не совпали с днями съемок основного фильма. Однако пожеланием предприятия было использовать данные кадры (снятые на территории и с разрешения руководства РУПП «Гранит»). Надеемся Вы с пониманием отнесетесь к этой ситуации. Если когда-нибудь Ваш заказчик предоставит Вам кадры, снятые ранее нами, мы также отнесемся к этому с пониманием, как коллеги".

Marketing.by попросил прокомментировать ситуацию Юлию Прокопенко, адвоката Адвокатского бюро "РЕВЕРА":

- В ситуации, когда в одном видео используются фрагменты видео, созданного другим лицом, прежде, чем делать выводы о плагиате и использовании чужой интеллектуальной собственности, нужно разобраться со следующими вопросами (на примере ситуации с видео Onliner):

1. Кто первый создал исходное видео.

2. Кому принадлежат имущественные права на видеозапись (в ситуации, когда видео создается журналистом, который является работником Onliner, по умолчанию имущественные права принадлежат Onliner, если иное не предусмотрено договором с автором).

3. Не передал ли правообладатель права на использование видеозаписи/ее части лицу, которое потенциально нарушает права (теоретически, Onliner мог бы передать права на использование видео/его части Заказчику или PROMOFILM по лицензионному договору. Передача прав Заказчику могла бы также произойти, если бы первый ролик Onliner снял по заказу Заказчика и по договору все права на интеллектуальную собственности перешли бы Заказчику).

4. Не подпадает ли использование этого произведения под случаи свободного использования, предусмотренных главой 4 Закона «Об авторском праве и смежных правах» (например, часть видео могла бы быть свободно (но с обязательным указанием автора) использована в образовательных целях).

Если по результатам проверки по п.1-4 будет установлено, что Правообладателем является Onliner, он не передавал права на использование ни Заказчику, ни PROMOFILM, и отсутствуют основания для свободного использования произведения, то можно говорить о нарушении имущественных прав правообладателя.

5.Кому принадлежат личные неимущественные права (в том числе право авторства и право на имя). Личные неимущественные права принадлежат автору, т.е. физическому лицу, творческим трудом которого создано произведение. Право на имя может быть реализовано и путем опубликования анонимно (без указания имени автора), но в этом случае сам автор должен решить, что он согласен публиковаться анонимно, третьи лица не могут принять за него такое решение. Публикация без указания имени автора является нарушением личных неимущественных прав.

Оговорка: данные вопросы и выводы актуальны при условии, что видео является результатом творческого труда, охраняется авторским правом и не подпадает под определение «фиксация природного», социального либо какого-нибудь иного явления.