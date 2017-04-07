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Прием конкурсных работ на «Белый Квадрат» продлен до 15 апреля!

7 Апреля 2017 347 0 Фестивали и конкурсы
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Прием конкурсных работ на IX Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» продлен до 15 апреля! 

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Есть еще целая неделя, для того, чтобы подготовить и подать свои лучшие кейсы на одно из крупнейших креативных событий Восточной Европы!

Приглашая профессионалов в области маркетинга и рекламы выйти на креативный ринг и продемонстрировать индустрии свой творческий потенциал и силу рекламного таланта, IX «Белый Квадрат» включает пять конкурсов:  

CREATIVITY

  • Film
  • Press
  • Radio
  • Outdoor
  • Campaigns

BRANDING

  • Brand & corporate identity
  • Label/packaging

MARKETING

  • Promo & activations

PR

  • Direct
  • Media projects
  • Marketing effectiveness
  • Innovations

DIGITAL

  • Digital
  • Mobile

SOCIAL ADVERTISING.

К участию принимаются работы, созданные и реализованные в рекламных проектах в период с 1 января 2016 по 14 апреля 2017.

Судьями креативного сражения в режиме оффлайн выступят пять составов международного жюри – персоны с мировым признанием в рекламе, титулованные креативные и арт-директора со всей Европы, опытные члены жюри ведущих рекламных фестивалей мира, на счету которых более 130 наград одних только Cannes Lions!

CREATIVITY WINS – звучит слоган фестиваля в этом году. Для рекламной кампании «Белого Квадрата» снялись известные рекламисты из разных стран, представшие в образе бойцов в моменты их побед – моменты победного триумфа креатива.

Сразитесь за награды IX «Белого Квадрата», загружайте работы на adfest.by прямо сейчас!

 

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