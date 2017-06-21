HEINEKEN в Беларуси вошла в состав компании Oasis

Компании HEINEKEN и Oasis договорились об объединении своих подразделений в Беларуси в одну компанию, которая будет принадлежать и управляться компанией Oasis, в то время как HEINEKEN предоставит лицензии на производство и продажу пива под своими брендами, а также продолжит обеспечение контроля качества и маркетинговой поддержки.

Завершение сделки и временные рамки являются предметом необходимых одобрений со стороны регулирующих органов.

Ролан Пирме, президент HEINEKEN по региону Восточная Европа, Ближний Восток и Африка, заявил: «Мы уверены, что данное долгосрочное стратегическое партнерство окажет положительное влияние на развитие как рынка пива, так и безалкогольных напитков, обеспечив белорусский рынок сильным игроком, а потребителей – разнообразной и высококачественной продукцией».

Николас Хендерсон-Стюарт, Председатель совета директоров Oasis, прокомментировал: «Подобное взаимодействие, обеспечивающие соединение богатого портфеля пивных брендов HEINEKEN и торговых марок соков, безалкогольных напитков и пива Oasis, позволит создать высококонкурентное предприятие с большими перспективами роста на белорусском и зарубежном рынках».

Для справки:

Компания HEINEKEN в Беларуси является подразделением международного концерна HEINEKEN N.V., одной из крупнейших пивоваренных компаний в мире. На белорусском рынке компания представлена такими известными брендами пива как Heineken®, Krusovice, Zlaty Bazant, «Охота», «Бобров», «Речицкое», а также квасом «Хатні». Производство расположено в Бобруйске (Могилевская область).

Компания Оазис была основана в 2008 году международной группой предпринимателей. Оазис инвестирует и развивает компании в секторе пиво и напитки. Европейский Банк Реконструкции и Развития вложил существенный акционерный капитал и является ключевым партнером Оазис. Оазис имеет дочерние компании в Беларуси, России, Германии, Украине и Казахстане.