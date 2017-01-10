Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Поднимем бокалы с молоком: «Молочный Мир» и чемпион мира по метанию молота поздравили с Новым годом

10 Января 2017 marketing.by 99 0 Байнет Бизнес Компании Креатив
Поделиться

«Молочный Мир» выпустил на ТВ праздничный ролик с участием известного спортсмена, чемпиона мира по метанию молота Ивана Тихона. Белорусский олимпиец  поздравляет зрителей с Новым годом, говорит о том, что молоко "нужно пить осознанно" и поднимает бокал с молоком за «Осознанный 2017 год».

Что значит "осознанное" потребление молока, как родилась идея налить продукт в бокал, более пригодный для алкоголя? Эти вопросы marketing.by пытался адресовать маркетинговой службе компании "Молочный мир". Однако несмотря на несколько звонков на предприятие, нам так и не удалось получить комментарий,  кто же придумал такой замечательный креатив.  


Поделиться

Вакансии

TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey Консалтинговое агентство «МаркСист» и бизнес-школа «КАПИТАЛ» приглашают в команду маркетера UNFPA Country Office in Belarus looks for Project Communication/Advocacy Specialist Агентство Vondel ищет аккаунт-менеджера Платформа Talaka шукае камунiкатара-евангеліста
Материалы по теме:
#pahatam у «Белавиа»: «Акция «20 лет в небе» задумывалась как стратегический маркетинговый ход»
«Заходите — поговорим». Новогодний ролик marketing.by
Белорусских интернет-пользователей уже 5 миллионов
Обсуждение:
Читайте также:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
Yahoo сменит название после продажи Verizon
В Германии откроется дом престарелых для маркетологов и рекламистов
«Савушкин продукт» планирует исследовать, действительно ли потребителям нужна «мова» на упаковке