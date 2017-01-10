Поднимем бокалы с молоком: «Молочный Мир» и чемпион мира по метанию молота поздравили с Новым годом

«Молочный Мир» выпустил на ТВ праздничный ролик с участием известного спортсмена, чемпиона мира по метанию молота Ивана Тихона. Белорусский олимпиец поздравляет зрителей с Новым годом, говорит о том, что молоко "нужно пить осознанно" и поднимает бокал с молоком за «Осознанный 2017 год».

Что значит "осознанное" потребление молока, как родилась идея налить продукт в бокал, более пригодный для алкоголя? Эти вопросы marketing.by пытался адресовать маркетинговой службе компании "Молочный мир". Однако несмотря на несколько звонков на предприятие, нам так и не удалось получить комментарий, кто же придумал такой замечательный креатив.

