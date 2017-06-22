Плохую верстку простить нельзя! Как минский дизайнер объявил войну неудачным макетам

Владимир Бугай — дизайнер-верстальщик в издательстве. Ответственность перед собой и окружающим дизайном не давала ему спокойствия и год назад он решил создать проект «Переверстал» , в котором он критикует, выносит на обсуждение и переверстывает макеты, которые с точки зрения дизайна, типографики, вкуса и здравого смысла являются непрофессиональными.



Marketing.by решил узнать, зачем Владимир тратит на проект свое время, силы и нервы, когда дизайнеров перестанут игнорировать и что вообще нового произошло в проекте за год.





Что нового в проекте "Переверстал"

Я обратил свой светлый лик в сторону веба и интерфейсов. Т.е. если раньше я переделывал преимущественно то, что напечатано на бумаге, думал о красоте верстки и лаконичности в подаче информации, то теперь еще думаю и про юзер экспириенс, многоуровневые структуры, сложные сетки, адаптивность и т.д.



Сейчас переделываю сайт Минсктранса , активность аудитории заметно выросла, кажется, я нашел реально больное для всех место на теле визуально-коммуникативной среды.

Общее количество сделанного не считал, но изредка листаю ленту на несколько месяцев назад и с удивлением для себя узнаю, что «оказывается я такое переверстывал когда-то»













О цене потраченного времени



Профессия дизайнера подразумевает, что ты работаешь всегда, а не с 9:00 до 18:00. Это образ жизни. Ты постоянно находишься в состоянии решения какой-нибудь задачи.



Для меня нет проблемы потратить все выходные, сидя в комнате с задернутыми шторами, верстая текст, рисуя картинки, придумывая текст поста. Для меня это в кайф. Как кому-то в выходной порубиться в танки или поваляться на пляже. Так что мой ответ: нет, не жалко.

Скорее жалко времени на сон — его можно было бы потратить на задачи, которые я не успеваю делать. У меня есть знакомая — она спит 4-5 часов и говорит, что не имеет право спать больше, так как боится проспать жизнь. Полностью поддерживаю.

Еще я верю в то, что когда-нибудь критическая масса плохих макетов достигнет своего пика и на рынке труда появится новый специалист — редизайнер. Уверен, что к тому времени я займу в их рядах достойное место.









О личной пользе от проекта



Это мой дизайнерский тренажер. Я тут дизайн-студия в одном лице. Работаю дизайнером, арт-директором, редактором, корректором, копирайтером и менеджером по развитию. Кстати, клиент тоже я (та еще заноза). Ставлю задачу самому себе и сам же ее решаю.



А еще вчерашний мой читатель сегодня может стать моим клиентом, что уже было не раз. Так что одни плюсы.

Как реагируют организации на переверстку их дизайна



Однажды я переделал билборд про доставку продуктов на дом от "Евроопта". Так вот, маркетолог компании в комментариях к моему посту пытался доказать, что макет, который сделали под его руководством замечательный и, вообще, зря я все это затеял, все мои варианты не будут работать. Разгорелся жаркий спор, в который постепенно начали подтягиваться другие люди. Моему счастью не было предела, потому что мне удалось привлечь внимание людей к обсуждению реально плохого макета. Они перестали быть равнодушными, они начали его оценивать и анализировать. Кто-то становился на мою сторону, кто-то на сторону маркетолога, но дело было не выиграть спор, а привлечь внимание, так что.. спасибо тебе, маркетолог "Евроопта"!



Так же периодически я получаю письма от сотрудников компаний, дизайн-макеты которых я переверстал. Мне писали из "Приорбанка", "Минсктранса", производители водки, велосипедов и таблеток, — все пишут, что мол конечно круто, но зря – руководство компании никогда не выделит денег на переверстку уже готовых макетов и мои усилия тщетны. На что я обычно отвечаю им очередным переверстанным макетом.









Как воспитать в человеке дизайн-мышление



Моя мечта — чтобы в школах ввели уроки по типографике, истории, теории дизайна и шрифта, композиции, колористике и т.п. Чтобы с малых лет детей учили отличать модерн от модернизма, знать кто такие Ян Чихольд, Дэвид Карсон, Эмиль Рудер и Роберт Брингхерст, прививали любовь к русскому авангарду и швейцарскому стилю. Чтобы человек с детства знал чем хорош шрифт Garamond и чем плох Impact.



А что касается поколения постарше, то для них и был создан "Переверстал" – проект, цель которого — открыть глаза на несовершенство визуального мира, привить желание критически смотреть вокруг себя. Я изначально хотел, чтобы мою инициативу подхватили коллеги-дизайнеры и начали помогать мне в вовлечении как можно большего количества людей.

Да и еще надо понимать, что дизайн-мышление — это не только свободно ориентироваться в графических стилях, типографике и истории, это и еще умение мыслить логически, быть внимательным к деталям и требовательным к результату. Все люди дизайнеры, безусловно, потому что дизайн — это не про красивую картинку, это про решение абсолютно любой задачи. Набрать номер, разделяя дефисами группы цифр — это уже отличный дизайн.





Как привить хороший вкус

Это вопрос личного развития, персональных усилий над собой. Привить себе хороший вкус не сложно — нужно читать книги, путешествовать, сравнивать, анализировать, мыслить, смотреть внимательно вокруг себя... Хотя нет, это конечно же сложно :) Да, это долгий осознанный, целенаправленный процесс, который займет много времени. Не всем это подходит. Может тогда и не нужно всем без исключения учиться воспринимать красоту? Может лучше людям, которые в ней что-то понимают создавать больше красоты вокруг себя? И давать меньше поводов наблюдать уродство? Вот такие вот вопросы на вопрос получились. Перерыв на философствование.



Почему дизайнеров недооценивают и игнорируют



Это происходит из-за отсутствия авторитета профессии дизайнера в нашем обществе. В дизайн можно попасть с улицы и начать работать, спекулируя низким уровнем вкуса и дизайн-образования в обществе. Простыми словами, сделать визитку много ума не надо, но тот, кто начинает их делать, тут же называет себя дизайнером, им при этом не являясь. Когда такой человек идет дальше создания визитки, у любого клиента с наличием вкуса назревают сомнения в его компетентности. Таких случаев очень много, к сожалению.



Также дизайн часто путают с творчеством, считая при этом, что собственное субъективное мнение – достаточный критерий в оценке качества дизайна (что, конечно же, не так). Большинство думает, что создать дизайн просто — главное играться шрифтами, двигать мышкой картинки до тех пор, пока не начнет нравиться результат, т.е. относятся к этому как к творческому процессу.

Хороший дизайнер не мыслит категориями «нравится», «не нравится», «мне так кажется» – он смотрит в первую очередь не на обертку, а на то, решена задача или нет. Он не начинает красить дом раньше, чем его построил. Если дизайнер, к примеру, выбирает определенный шрифт, то это не потому, что у него левая нога зачесалась, а потому, что он учитывает многие критерии: качество исполнения шрифта, его соответствие стилистике макета, особенности производства макета (вывески, листовки или афиши, веб-страница) — вид печати, качество бумаги, разрешение экрана, расстояние, с которого будет читаться информация и многое другое, о чем простой обыватель никогда не задумается. Тоже самое с цветом, иллюстрациями, фотографиями — их оценка и выбор происходит по ряду конкретных критериев.

Присутствует, конечно, что-то метафизическое и неосознанное в процессе работы, когда не думаешь критериями и создаешь по наитию, чувствуя правильное решение спинным мозгом. Но доля такого подхода в работе — это 10%, да и то для тех дизайнеров, кто уже обладает внушительным опытом.

Дизайнер не всегда прав

Я не из тех, кто считает, что дизайнер всегда прав и его мнение священно и неоспоримо, ведь среди клиентов порой попадаются потрясающие дизайнеры по образу мышления и отношению к проекту. Для глупого и ленивого дизайнера фраза вроде «клиент — дурак, ничего не понимает» всегда является спасательным кругом в ситуации, когда у него просто кончились идеи или ему тупо лень переделывать свою очевидно плохую работу. Такие дизайнеры являются, в том числе, причиной отсутствия авторитета профессии. Дизайнер должен с максимальным уважением относиться к мнению и правкам клиентам, но при этом не становясь инструментом в его руках. Потому что клиент тоже бывает не прав.



Как привести в порядок рекламу в городе



Нужно четкое руководство по созданию и размещению рекламы на фасадах зданий, объектах городской среды. Студия Артемия Лебедева разработала такое руководство для Москвы — это самый яркий пример того, как работа дизайнера изменяет облик города к лучшему. Лучшего руководства я пока не знаю.



Такое руководство должно жестко ограничивать желание собственника магазина, к примеру, обшить фасад здания пластиковыми или поликорбонатными коробами, использовать цвета, которые диссонируют со средой в которой находится вывеска и так далее. Чтобы не было вот такого ужаса:

Какие вопросы себе должен задавать дизайнер

Эти вопросы нужно задавать себе на протяжении всей работы: какую задачу я собственно сейчас решаю, какого результата хочу добиться? Это помогает не скатиться в бессмысленные поиски, профессиональное самокопание и вкусовщину.



Некоторым полезно задавать себе такой вопрос: может лучше заняться в жизни чем-нибудь другим? Уверен, что количество плохих макетов снизится, если такие люди будут давать честный ответ самим себе.

О любимых работах



Это самая первая переверстка. С нее все началось. Она хороша тем, что в одном маленьком макете из нескольких слов и простого посыла заключены две главные проблемы, с которыми я пытаюсь бороться — плохая верстка и отсутствие дизайн-мышления.





Если плохую верстку еще можно простить человеку не знакомому с ней, то ни в коем случае нельзя прощать слова «ОБЪЯВЛЕНИЕ» и «организации», которые являются смысловым мусором.

Да, честно говоря, плохую верстку в данном примере тоже простить нельзя — ведь не нужно быть дизайн-гуру, чтобы красиво набрать парочку строк текста, правильно? Любой человек, не имеющий отношение к дизайну, может посмотреть на этот пример и с уверенностью сказать самому себе — это совсем не трудно, и я тоже могу так сделать.