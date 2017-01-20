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Платформа LinkedIn провела редизайн

20 Января 2017 marketing.by 166 0 Дизайн Компании Креатив
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Теперь платформа более «понятна» для пользователей и соответствует мобильному приложению.


Обновления  включают упрощенную навигацию, улучшенный поиск и новые функции для отправки сообщений. По словам компании, это был полный пересмотр архитектуры платформы и самым масштабный десктопный редизайн со времени возникновения бренда. Пользователи LinkedIn смогут искать профили, компании и работу с основной строки поиска на сайте, а лента в стиле Facebook будет предоставлять более персонализированный контент. Пользователи также смогут общаться с помощью pop-up-панели, не покидая ленты.

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