Платежная система БЕЛКАРТ провела редизайн своего сайта

Платежная система БЕЛКАРТ провела редизайн своего корпоративного сайта . В рамках проекта было реализовано две ключевые задачи: сделать сайт максимально удобным для пользователя и ввести дополнительный элемент фирменного стиля, который в своем визуальном решении подчеркнет миссию и ценности бренда БЕЛКАРТ, а также будет соответствовать слогану «БЕЛКАРТ – Тебе ближе».





В тестовом режиме сайт заработал уже в июле. В его оформлении используется новый элемент: белорусский орнамент, узор которого удачно гармонирует с существующим товарным знаком платежной системы БЕЛКАРТ - стилизованным цветком василька, складывающимся из восьми прямоугольников (карточек). В ближайшее время орнамент будет введен в действующий брендбук платежной системы БЕЛКАРТ в качестве дополнительного элемента брендирования. В будущем данный элемент можно увидеть на некоторой сувенирной продукции БЕЛКАРТ, а также в рекламе.

Корпоративный цвет от глубокого синего до голубого, знак цветка василька в логотипе, орнамент – все это ассоциируется с Республикой Беларусь и указывает на локальную (национальную) принадлежность платежной системы.



Еще одна примечательная особенность дизайна обновленного сайта БЕЛКАРТ – наличие большого количество свободного пространства. Сайт легкий, воздушный. Он не перегружен лишней информаций и графикой, что значительно упрощает работу с ним со стороны пользователя и соответствует последним, наиболее востребованным тенденциям в области веб-дизайна. Это, в свою очередь, хорошо соотносится с некоторыми ключевыми ценностями бренда БЕЛКАРТ – удобство и инновации.







Благодаря адаптивной верстке, пользователи могут в комфортном режиме просматривать сайт с любых устройств.