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Платежная система БЕЛКАРТ провела редизайн своего сайта

11 Августа 2017 marketing.by 80 0 Компании Нестандарт
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Платежная система БЕЛКАРТ провела редизайн своего корпоративного сайта. В рамках проекта было реализовано две ключевые задачи: сделать сайт максимально удобным для пользователя и ввести дополнительный элемент фирменного стиля, который в своем визуальном решении подчеркнет миссию и ценности бренда БЕЛКАРТ, а также будет соответствовать слогану «БЕЛКАРТ – Тебе ближе».

Сайт Белкарт.jpg

В тестовом режиме сайт заработал уже в июле. В его оформлении используется новый элемент: белорусский орнамент, узор которого удачно гармонирует с существующим товарным знаком платежной системы БЕЛКАРТ - стилизованным цветком василька, складывающимся из восьми прямоугольников (карточек). В ближайшее время орнамент будет введен в действующий брендбук платежной системы БЕЛКАРТ в качестве дополнительного элемента брендирования. В будущем данный элемент можно увидеть на некоторой сувенирной продукции БЕЛКАРТ, а также в рекламе.

Корпоративный цвет от глубокого синего до голубого, знак цветка василька в логотипе, орнамент – все это ассоциируется с Республикой Беларусь и указывает на локальную (национальную) принадлежность платежной системы.

Еще одна примечательная особенность дизайна обновленного сайта БЕЛКАРТ – наличие большого количество свободного пространства. Сайт легкий, воздушный. Он не перегружен лишней информаций и графикой, что значительно упрощает работу с ним со стороны пользователя и соответствует последним, наиболее востребованным тенденциям в области веб-дизайна. Это, в свою очередь, хорошо соотносится с некоторыми ключевыми ценностями бренда БЕЛКАРТ – удобство и инновации.

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Благодаря адаптивной верстке, пользователи могут в комфортном режиме просматривать сайт с любых устройств.



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