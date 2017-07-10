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Первый магазин по франшизе Spar планируется открыть в июле-августе в Минске

10 Июля 2017 186 0 Бизнес Ритейл
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Беларуские СМИ уже сообщали о том, что ЗАО «Юнифуд», владеющая сетью супермаркетов «Алми», приобрела франшизу Spar. Это бренд сети магазинов из Нидерландов, который отличается особой схемой формирования ассортимента: закупочный кооператив, где розничные торговцы группируются под единым брендом с целью получения наиболее выгодных условий от поставщиков.

По информации belretail.by, ЗАО «Юнифуд» часть своих магазинов переформатирует под стандарты Spar, а часть останется под маркой «Алми».

По данным, полученным marketing.by, первый магазин может открыться уже в конце июля-августе в Минске по адресу Партизанский пр-т, 40. Это бывший магазин Zakrama, принадлежавший сети "Алми". Реконструкция магазина началась около месяца назад. На данный момент в помещении проводится остекление витрин. 

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