Первый магазин по франшизе Spar планируется открыть в июле-августе в Минске

Беларуские СМИ уже сообщали о том, что ЗАО «Юнифуд», владеющая сетью супермаркетов «Алми», приобрела франшизу Spar. Это бренд сети магазинов из Нидерландов, который отличается особой схемой формирования ассортимента: закупочный кооператив, где розничные торговцы группируются под единым брендом с целью получения наиболее выгодных условий от поставщиков.





По данным, полученным marketing.by, первый магазин может открыться уже в конце июля-августе в Минске по адресу Партизанский пр-т, 40. Это бывший магазин Zakrama, принадлежавший сети "Алми". Реконструкция магазина началась около месяца назад. На данный момент в помещении проводится остекление витрин.





По информации belretail.by , ЗАО «Юнифуд» часть своих магазинов переформатирует под стандарты Spar, а часть останется под маркой «Алми».По данным, полученным marketing.by, первый магазин может открыться уже в конце июля-августе в Минске по адресу Партизанский пр-т, 40. Это бывший магазин Zakrama, принадлежавший сети "Алми". Реконструкция магазина началась около месяца назад. На данный момент в помещении проводится остекление витрин.