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Первое в Беларуси приложение, способное распознавать эмоции представил бренд АрАрАт в Минске

10 Ноября 2017 99 0 Компании Креатив
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9 ноября 2017 года в одном из уютных кинозалов Falcon-Club гостей пригласили совершить необычное путешествие на премьере фильма «Убийство в восточном экспрессе». Участникам мероприятия представили уникальную трехстороннюю разработку — мобильное приложение «ARARAT. Heart to Heart», способное распознавать эмоции. 

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Разработка является итогом трехстороннего сотрудничества АРАРАТ, IT-компании Synpatic (NeoSound) и стеклозавода «Нёман», при участии рекламного агентства NEF\TBWA (Беларусь). 

На премьере фильма «Убийство в восточном экспрессе» гости получили эксклюзивную возможность первыми испробовать приложение на вкус. 

Для этого понадобились всего три составляющих: специально разработанные белорусскими специалистами стеклозавода «Нёман» бокалы, грани которых идеально отражают появляющиеся 3D голограммы, планшет с операционной системой IOS или Android и, конечно, легендарный коньяк 10-летней выдержки «Ахтамар», располагающий к душевному общению. 

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Алгоритм работы приложения прост: программа распознает три вида возможных активностей (беседа, просмотр фильма и прослушивание музыки), считывает возникающие при этом у пользователя эмоции и отражает их в форме объемной 3D-голограммы в самом сердце бокала АРАРАТ. Таким образом, 130-летние традиции легендарного АРАРАТ и современные информационные технологии, объединились в одном бокале. 

Креативный директор международного агентства NEF\TBWA Иван Пономарёв призвал собравшихся как можно активнее использовать приложение: «Модуль, который встроен в приложение, становится точнее с каждой вашей беседой, поэтому я прошу качать, устанавливать приложение и беседовать с ним. Каждый такой момент будет повышать точность определения эмоций. Кроме того, уже сейчас вы сможете загрузить в ваш бокал важное фото или тост».

Данное приложение является первым подобного рода проектом, объединившим усилия белорусских IT-специалистов из силиконовой долины, классического стекольного производителя и международный алкогольный бренд. 

По словам, Татьяны Туровой – автора уникальных бокалов АРАРАТ – предложение участвовать в данном проекте стало персональным челленджем. 

«Я давно работаю со стеклом, однако здесь нам предстояло сделать не просто бокал, а полноценное инженерное решение. В общей сложности мы произвели 12 итераций с формой, чтобы найти идеальные пропорции хрустальных бокалов, каждый из которых выдувается вручную. Отдельным дизайнерским достижением стоит назвать возможность положить бокал на любую из граней».

Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play бесплатно. 

Уникальные бокалы АРАРАТ можно приобрести с 10 ноября 2017 года во всех магазинах сети Vino-Vino, Армянские коньяки, а также в бутике АРАРАТ.



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