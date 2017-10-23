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Открыт набор в медашколу для лидеров цифровых СМИ

23 Октября 2017 68 0 Образование Обучение СМИ и медиапроекты
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Открыт набор в «Re:media. Школу для лидеров цифровых СМИ» для медиаменеджеров, директоров и главных редакторов региональных и минских СМИ.

Школа пройдет в два блока: 2-4 ноября и 15-18 ноября. Участников ждет 7 дней учебного интенсива на основе авторского курса Гжегожа Пехоты, научного сотрудника Harvard Business School и University of Oxford.

 Студенты теоретически и практически проработают следующие блоки:

  • анализ самых свежих и успешных мировых медиакейсов;
  • разбор трансформации бизнес-моделей на рынке СМИ (Business Insider, BuzzFeed, Huffington Post, Vice, Vox), а также возможность применения этих бизнес-моделей к беларуским медиа;
  • разработка новых медийных продуктов (пошаговый анализ запуска новых продуктов в западных СМИ);
  • составление плана трансформации беларуских медиакомпаний (карта цифровых преобразований для компаний участников);
  • цепочка создания ценности цифровых медиа: шаг за шагом.

Набор в школу платный – 99 BYN. Но у заявителей есть возможность получить право бесплатного обучения - для этого нужно написать мотивационное письмо. Дедлайн подачи заявки: 26.10.2017

По результатам прохождения курса лучшие студенты поедут в study-тур в Варшаву (20-24 ноября) и познакомятся с ведущими польскими медиапроектами и смелыми стартапами.

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