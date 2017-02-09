От TUT.BY до Onliner.by. Как медиа работают в паблик чатах Viber и что им это дает

Viber, один из ведущих сервисов для обмена сообщениями в мире, завоевал невероятную популярность среди жителей Беларуси. По последним данным, им пользуется около половины населения страны. СМИ не отстают от тенденций и осваивают работу в Viber-чатах. Marketing.by решил узнать у ведущих медиа Беларуси об их опыте использования паблик чатов, их эффектвиности и тех возможностях, которые они дают при работе и взаимодействии с читателями.





Яна Рожкова, PR-директор Viber в России и СНГ

Паблик чаты Viber впервые были представлены публике в конце декабря 2014 года. С тех пор для коммуникации с подписчиками данной функцией воспользовалось множество компаний, брендов, селебрити и СМИ. Данный инструмент позволяет очень быстро «дотянуться» до многомиллионной аудитории – ведь информация, опубликованная в паблик чатах, находится буквально на расстоянии 1 клика от читателей в приложении, которым они пользуются практически постоянно.





Паблик аккаунты Viber были запущены в ноябре 2016 года и уже пользуются большой популярностью среди самых разных компаний по всему мира. В качестве наиболее ярких международных кейсов можно назвать американское интернет-издание The Huffington Post и телевизионную сеть The Weather Channel. В России же паблик аккаунты ведут, к примеру, Yandex, TimeOut, Life.ru и Maxim. Наиболее интерактивным на данный момент можно назвать паблик аккаунт журнала Glamour, который выпустил специальный стикерпак с героиней журнала, провел в онлайн-трансляцию и голосование за победительниц ежегодной премии «Женщина года» в паблик чате, а также запустил собственного бота. Он помогает искать и подписываться на релевантные пользователю новости. Стоит заметить, что благодаря совокупности этих факторов аудитория паблик аккаунта Glamour за короткое время выросла в несколько раз и сейчас составляет уже более 1,5 миллионов подписчиков.











Если раньше компании, СМИ и публичные лица могли использовать паблик чаты Viber для того, чтобы делиться с подписчиками новостями и другой интересной информацией, то сегодня приложение открывает перед ними еще больше возможностей для коммуникации с аудиторией. Так, паблик аккаунты Viber позволяют не только публиковать контент, но и общаться с пользователями в привычном и удобном для них формате личной беседы (кнопка «диалог»). Данный инструмент можно использовать, чтобы проводить конкурсы и опросы среди читателей, публиковать ежедневные новости, советы, рецепты и другую полезную информацию, поздравлять аудиторию с праздниками, делиться вдохновением, подписываться на релевантные для пользователя новости и многое другое. Данный инструмент находится в стадии тестирования, но уже сейчас можно привести несколько примеров успешных аккаунтов.

В паблик чате подписчик может выразить свою позицию только с помощью лайков, оставить комментарий к конкретной записи невозможно. Сейчас паблик чаты в Viber стали частью паблик аккаунтов, где реализована функция обратной связи, которую может подключить в рамках нашего API каждый владелец паблик аккаунта.

При наличии такой функции пользователь может просто кликнуть на "облако" диалога в верхней правой части экрана. Это позволит связаться с представителем компании-владельца паблик аккаунта или ботом, который сможет оперативно ответить на его запрос.





Максим Гайко, заместитель главного редактора TUT.BY, ведущий паблик чата:

Нам всегда интересны новые каналы продвижения наших новостей, особенно, когда потенциал у новой площадки большой. Viber — популярный мессенджер в Беларуси, мы решили попробовать этот новый инструмент, открыли свой паблик чат в конце 2014 года и не прогадали: мы зафиксировали стабильный органический трафик на сайт из чата TUT.BY — более 360 000 визитов в неделю.







Так, прошлым летом портал TUT.BY первым из белорусских медиа запустил брендированный стикерпак «Сова Сава». 26 стикеров с забавным персонажем — совенком по имени Сава — были доступны для бесплатного скачивания белорусским пользователям в течение 3-х месяцев. Стикерпак быстро стал популярным, а мы подарили аудитории новые эмоции.







Для себя мы определили модель работы с аудиторией следующим образом: часть редакции неформально рассказывает о самом главном, что происходит в стране и мире. При этом редактор может выразить свое субъективное мнение о происходящем. Периодически устраиваем разные опросы, стараясь сформулировать ответы как можно забавнее. Спасибо всем, кто принимает участие. Для нас это ценная информация. С новостями стараемся не частить, выдерживая интервал в 20 минут.



Плюсы использования паблик чата — это, конечно, трафик на портал. Он постоянный, растет, нам это нравится. Также наш портал одним из первых в Беларуси обзавелся собственным чат-ботом в паблик аккаунте Viber. Теперь наши читатели могут в любое время запросить у бота интересную информацию для себя – от анекдотов до погоды в своем городе!







Настя Ерохо, шеф-редактор, 34travel.me:



Мы завели паблик чат в прошлом мае, потому что всегда ищем новые точки контакта с читателями. Логично, что мы пошли туда, где читатели уже есть, и где им удобно получать информацию.



Паблик чат в Viber дает нам переходы на сайт, а также возможность отслеживать популярность материалов. В паблик чате мы чувствуем себя намного свободнее: отпускаем дурацкие шуточки, показываем кухню 34, стараемся быть ближе к аудитории (хотя куда уж ближе).



В паблик чате общаются 7 членов команды 34travel – хотя больше всего постят обычно редактора. Периодически подключаются и другие – когда есть повод. Мы заботимся о том, чтоб читатели могли первыми урвать билетики за 9,99 евро, а потому новости вроде распродаж авиакомпаний и прочие срочные штуки попадают в чат сразу после появления на сайте. В Viber чат скидываем главные статьи и гайды – стараемся не злоупотреблять вниманием и выбираем только главное – максимум 3-4 ссылки в день (в Facebook, например, бессовестно постим с 9 до 23 каждый час). Понемногу показываем внутряк и рассказываем о команде: например, если редактор или дизайнер едет куда-то (а это случается очень часто), перед тем, как запостить фото в свой Instagram он или она обязаны закинуть что-нибудь крутое в паблик-чат. Пробовали проводить в паблик-чате опросы лайками – тоже работает.



Плюс паблик-чатов в том, что информацию можно постить в любое время – подписчики сами решают, включать оповещения или нет, и заходят в чат, когда им удобно.



Минус в том, что в паблик-чате нет как таковой аналитики и сложно получить фидбэк от подписчиков. Конечно, есть сердечки, но мы скучаем по нашим дотошным и въедливым читателям, которые готовы оставлять комменты уже через 30 секунд после публикации материала в Facebook – если мы, не дай бог, скажем, что из Парижа в Лион быстрее ехать на автобусе, чем на поезде.



Анастасия Сотникова, начальник отдела интернет-маркетинга портала “Работа для вас”:



Мы работаем над тем, чтобы наши клиенты работодатели закрывали вакансии в максимально короткие сроки. Постинг вакансий производится не только на портале компании, также производится e-mail рассылка, постинг вакансий в социальных сетях. С каждым днем получать нужное количество просмотров и переходов по вакансиям из социальных сетей становится все сложнее. Органический охват постов снижается, количество информации в лентах подписчиков возрастает. Стали искать другой канал передачи срочной, оперативной информации (вакансий) целевой аудитории. На Big SMM Day услышали информацию про паблик-чаты. Приняли решение попробовать новый канал. Результат: при аналогичном количестве подписчиков (4000-4800) в группе ВКонтакте и в Viber количество переходов по одной вакансии В Контакте – от 0 до 10 переходов, в Viber – от 20 до 150. 4000 подписчиков в Viber было собрано за 3 месяца, не потрачено ни рубля, в контакте один подписчик стоит около 0,2$ по нашей тематике.





Никита, очень социальный человек из onliner.by:



Мы запустили паблик-чат, так как хотели охватить все медиа-форматы, которые в Беларуси популярны. Для старта мы выбрали формат вечерней рассылки по основным авторским материалам за день. Возможно, в будущем добавятся рассказы журналистов о новостях дня. Формат вечерней рассылки удобный. Чат становится чем-то вроде склада основных авторских материалов для тех людей, которые не заходят постоянно на сайт в течение дня.

Мессенджер – это формат, который до сих пор в наших краях еще хорошо конвертируется в реальных читателей. В социальных сетях люди уже давно по ссылкам не нажимают, а остаются в социальной сети как на любом другом сайте. Это уже привычка. Мы видим, что из паблик-чата идут переходы на сайт, привлекаем пользователей в чат через баннеры на onliner.by. Когда нарастим количество подписчиков в чате до критической отметки, будем пробовать новые, более интерактивные форматы общения и подачи материала.





Павел Крамарь, koko.by:



Наш паблик-чат используем для дополнительной коммуникации с читателями и подписчиками. Он дает отличную возможность добавлять персональные обзоры от аккредитованных участников проекта. Это те ребята, которые часто ходят по заведениям, пробуют новые доставки и готовят дома.



Паблик-чат дает весомый прирост трафика на сайт. Мы оперативно можем рассказывать о скидках в заведениях Минска без дополнительных публикаций в нашем блоге. Самое главное в контенте чата – его информативность и полезность. В подборе участников мы руководствуемся двумя простыми правилами. Это те люди, которые могут грамотно писать и не будут создавать лишний флуд.

Жаль, что пока сложно репостить информацию из паблик-чата для привлечения дополнительных читателей.





Леонид Позняк, SMM-специалист relax.by:



Тяжело игнорировать каналы, которые развиваются так же динамично, как Viber. Если верить последним данным, мессенджером пользуется половина населения страны. И игнорировать такой канал было бы непростительно для нас, как для портала, который производит уникальный контент. Мы изучили предпочтения наших читателей и поняли, что именно этот канал среди мессенджеров будет удобен для доставки наших новостей.



Мы выбрали формат Афиши, поскольку это совпадает с темами, которые мы освещаем на mag.relax.by. В день мы размещаем около 10-15 сообщений, в которых в лёгкой форме продвигаем наши материалы и обсуждаем новости.







Пока рано делать какие-то выводы, поскольку в работе мы делаем акцент на классические каналы продвижения, а в Viber у нас только в последнее время отметился приток подписчиков. Но стоит отметить, что он иногда может составить конкуренцию Twitter.



Из плюсов отмечу, наверное, его удобство (как для читателя, так и для его ведущих). Однако в работе с паблик-чатом не хватает более детальной статистики по аудитории. Пока же там есть только разделение на страны.