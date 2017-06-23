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Основатель Uber Трэвис Каланик покинул пост главы компании

23 Июня 2017 marketing.by 80 0 Компании Нестандарт
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The New York Times сообщает, что Трэвис Каланик подал в отставку с поста главы компании Uber. Ранее пять основных инвесторов Uber потребовали, чтобы он покинул свой пост. Позже информацию об отставке Каланика подтвердил представитель пресс-службы компании.


В последние месяцы Uber был втянут в несколько скандалов. Одними из самых громких были обвинение менеджмента компании в сексизме и грубый разговор Каланика с одним из водителей сервиса.

Трэвис Каланик и Гаррет Кэмп создали мобильное приложение Uber в 2009 году. В марте 2017 года Forbes оценивал состояние Каланика в 6,3 млрд $, поместив его на 226 место в списке богатейших людей планеты.

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