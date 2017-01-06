Основатель Product Hunt прорекламировал белорусский онлайн-конструктор путешествий

Product Hunt «зафичерил» белорусский веб-сервис по планированию круговых путешествий Eightydays.me на своей главной странице, а основатель стартап-площадки Райан Хувер рассказал про проект в своём Twitter, назвав его «классной идеей, сделанной в Беларуси».





На главной странице одной из важнейших онлайн-площадок для стартапов Product Hunt идёт голосование за белорусский сервис-планировщик путешествий Eightydays.me. На данный момент белорусы — одни из лидеров по количеству голосов среди «сегодняшних» стартапов в разделе Today.

Релиз бета-версии нового веб-сервиса по планированию путешествий Eightydays.me вышел в декабре 2016 года. Используя заданную пользователем информацию о датах путешествия и начальной-конечной точке, Eightydays.me автоматически подбирает оптимальные по стоимости и времени маршруты авиаперелётов с посещением сразу нескольких городов.

Как рассказал dev.by основатель и CEO Eightydays.me Олег Тихонов, до этого ни один доступный на рынке сервис не предлагал спланировать круговое путешествие из точки А в точку А с любым числом промежуточных пунктов.

Не прошло и недели, как стартап-конструктор путешествий стал победителем национального конкурса «Стартап года-2016». Основатель проекта Олег Тихонов удостоился трофея второй год кряду — в 2015-м первенствовал его проект Ontourcloud, система для автоматизации построения гастрольных туров музыкантов.