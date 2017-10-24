Оршанский льнокомбинат создаст собственное производство по пошиву одежды

Оршанский льнокомбинат намерен организовать собственное производство по пошиву одежды, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.





Реализовать этот план льнокомбинат собирается, присоединив одно из швейных предприятий Витебской области, имеющее необходимую материально-техническую базу, кадровый потенциал и опыт пошива изделий из льняных тканей.

«Последний критерий особо актуален, так как лен считается одной из самых сложных тканей, для работы с ней необходимы профессиональные навыки и дизайнерское чутье», - отметили специалисты.

Подходящее предприятие льнокомбинат уже определил и провел подготовительную работу по его присоединению. Соответствующая документация направлена на рассмотрение в областные и республиканские органы власти. Пока же на Оршанском льнокомбинате разрабатывается первая коллекция льняной одежды с участием собственных и привлеченных дизайнеров. Реализация проекта позволит наладить собственный выпуск одежды (в настоящее время льнокомбинат выпускает только домашний текстиль), а также увеличить долю реализации готовой продукции на экспорт.

География поставок Оршанского льнокомбината включает более 40 стран мира. Доля экспорта тканей и швейных изделий составляет 70%, остальное реализуется на внутреннем рынке. На оптовую реализацию приходится более 68% продукции, в розницу — около 32%. Удельный вес России и других стран СНГ в общем объеме экспорта составляет более 18%. На страны Евросоюза приходится около 47%