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Оршанский льнокомбинат создаст собственное производство по пошиву одежды

24 Октября 2017 39 0 Бизнес Компании
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Оршанский льнокомбинат намерен организовать собственное производство по пошиву одежды, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

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Реализовать этот план льнокомбинат собирается, присоединив одно из швейных предприятий Витебской области, имеющее необходимую материально-техническую базу, кадровый потенциал и опыт пошива изделий из льняных тканей.

«Последний критерий особо актуален, так как лен считается одной из самых сложных тканей, для работы с ней необходимы профессиональные навыки и дизайнерское чутье», - отметили специалисты.

Подходящее предприятие льнокомбинат уже определил и провел подготовительную работу по его присоединению. Соответствующая документация направлена на рассмотрение в областные и республиканские органы власти. Пока же на Оршанском льнокомбинате разрабатывается первая коллекция льняной одежды с участием собственных и привлеченных дизайнеров. Реализация проекта позволит наладить собственный выпуск одежды (в настоящее время льнокомбинат выпускает только домашний текстиль), а также увеличить долю реализации готовой продукции на экспорт. 

География поставок Оршанского льнокомбината включает более 40 стран мира. Доля экспорта тканей и швейных изделий составляет 70%, остальное реализуется на внутреннем рынке. На оптовую реализацию приходится более 68% продукции, в розницу — около 32%. Удельный вес России и других стран СНГ в общем объеме экспорта составляет более 18%. На страны Евросоюза приходится около 47%

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