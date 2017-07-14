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Организаторы FSP выпустили урбан-коллекцию одежды

14 Июля 2017 marketing.by 101 0 Компании Креатив Нестандарт
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Этим летом создатели LSTR совместно с фестивалем FSP выпустили лимитированную коллекцию мерча фестиваля. Такая урбан-коллекция посвящена столице и ее знаменитым зданиям. “Лето со вкусом” красуется на свитшоте в виде «Ворот Минска», а на майке – в виде знаменитой “кукурузы” возле Комаровского рынка. Все майки и свитшоты – one size и унисекс. Одежда имеет один универсальный крой, а майка вовсе не имеет размера – садится на всех от XS до XL. Дополнительно к одежде сшили сумку из плотного хлопково-льняного полотна с психоделическим принтом.

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В съемках коллекции принимали участие модели разных национальностей и цветов кожи: модель-альбинос Алина из Беларуси, темнокожий Джо из Нигерии и модель Александра, в которой течет кровь кореянки, еврейки, русской и грузинки.

Организаторы FSP:

«Традиционно каждый год мы готовим стандартную серию мерча для фестиваля, но с этой линейкой все было иначе. На ее создание нас вдохновил Комитет Архитектуры и Градостроительства Мингорисполкома, когда из-за “губ” нам не согласовали макет для наружной рекламы FSP. Мы начали искать другие носители, чтобы показать каким был бы Минск на вкус, если бы он был смузи. Мы точно знали, что это будет unisex и one size, на наш взгляд, разделение одежды на “для мальчиков” и “для девочек” сегодня уже не актуально. Свитшоты с удлиненными рукавами из очень приятного для тела футера держат форму и создают дополнительный объем. Майки отлично сидят на девушках с размером и XS и на парнях размера XL – мы проводили тест-драйв. Конструкторы LSTR создали для нас новые лекала по которым отшили лимитированную линейку».

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