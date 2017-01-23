Опубликован рейтинг самых защищённых мобильных мессенджеров

Американская аналитическая компания Apptopia представила рейтинг наиболее защищённых мессенджеров в 2016 году. Лидирует Telegram, но есть место и для интриги.





По данным Apptopia, в прошлом году Telegram скачали 49,3 млн раз. На долю приложения Павла Дурова приходится 87% рынка зашифрованных мессенджеров. За ним следуют Signal и Wickr, каждое из которых получило по 6% рыночной доли. WhatsApp, мессенджер компании Facebook, который также предоставляет шифрование end-to-end, выбыл из гонки. Причиной стала уязвимость, на которую 13 января обратило внимание издание The Guardian.

Не попади WhatsApp в центр скандала, он бы обогнал всех конкурентов вместе взятых: на его счету 225 млн установок за 2016 год. Кроме того, протокол шифрования у WhatsApp и Signal одинаковый — его разработал знаменитой криптограф и хакер Мокси Марлинспайк.





Signal, при сравнительно небольшой базе пользователей (3,62 млн), демонстрирует самый внушительный рост по сравнению с конкурентами. С октября 2016 года приложение оказалось в центре внимания на фоне всплеска интереса к зашифрованным мессенджерам, продиктованного президентской гонкой в США и последующей победой Дональда Трампа.

В декабре месячная аудитория активных iOS-пользователей Signal составляла 410 тыс. человек — против 1,25 млн у Telegram. Кроме того, в рейтинге участвовали приложения Dust и Silent Phone.