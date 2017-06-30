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Опрос: какие данные бизнесу и обществу нужны от государства?

30 Июня 2017 4 0 Исследования
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В Беларуси создается государственный портал открытых данных. Главный вопрос сейчас – что разместить на нем в первую очередь. Если вы лично или ваша организация работаете или хотели бы работать с государственными базами данных (о населении, экономике, доходах, финансах, транспорте, медицине, образовании и тд.), примите участие в опросе.

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Что такое открытые данные? 

Это статистика эпохи интернета. Она бесплатна, машиночитаема (пригодна для автоматической обработки, например, для создания визуализаций в Tableau) и может быть использована для любых целей кем угодно. Основной источник открытых данных – государство. Данные, которыми оно владеет, уже оплачены из налогов и принадлежат гражданам и поэтому, считается, должны быть доступны бесплатно. Но открывать данные могут и коммерческие организации, научные институты или НГО. 

Сейчас в Беларуси очень мало данных государственных органов соответствует термину «открытые». Компании, исследователи, журналисты в большинстве случаев покупают или собирают данные самостоятельно (например, парсингом). 

Города, страны и даже целые континенты создают порталы открытых данных для того, чтобы упростить работу с государственными данными (здесь можно посмотреть карту порталов со всего мира). 

Зачем нужно это исследование? 

В данный момент идет разработка концепции и технического задания для государственного портала открытых данных. В мае на Форуме по управлению интернетом представители бизнеса, сообщества «Открытые данные. Беларусь» и Министерства связи и информатизации, которое является заказчиком портала, договорились о совместном исследовании спроса на открытые данные. Оно станет аргументом в диалоге с владельцами данных (министерствами, комитетами, местными органами власти) и будет использовано разработчиками концепции портала компанией Light Well Organisation. 

Исследование ориентировано в первую очередь на представителей бизнеса, науки, общественных организаций и журналистов. Обобщенные результаты будут опубликованы на opendata.by в начале июля 2017. 

Станет ли в Беларуси все хорошо с открытыми данными после создания портала? 

Точно не сразу. Процесс открытия данных достаточно сложен – нужно обучать госслужащих (или нанимать новых людей, которые умеют работать с данными), делать данными машиночитаемыми, поддерживать портал, изменять законодательство, развивать спрос и т.д. 

Страны справляются с этими задачами с разным успехом. Уровень развития инфраструктуры открытых данных оценивается международными индексами. Например, Open Data Barometer, в который Беларусь вошла только в прошлом году, набрав 11 баллов из 100 возможных. Или Open Data Index, в который мы пока даже не учитываемся. Индексы с одной стороны вляют на статус страны в глазах таких организаций как Всемирный банк и ООН, а с другой позволяют отследить собственный прогресс. 

Принять участие в опросе.

 

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