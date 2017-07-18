Онлайн-журнал стал сокращать рекламу... и доход вырос!

В 2016 году журнал LittleThings решился на эксперимент: ежеквартально отключать один рекламный формат без потери прибыли. Эксперимент удался — рекламы стало меньше, а сайт стал приносить больше денег, пишет Cossa.ru.







Со страниц исчезли поп-апы, кликбейтовые блоки и видеореклама с автовоспроизведением. По мнению руководителя цифрового направления LittleThings Джастина Феста (Justin Festa), такая реклама создаёт хаос и мешает пользователям взаимодействовать с контентом.

Теперь посетителей встречают только видеоролики без автопроигрывания и нативный спонсорский контент. За единичный просмотр рекламы сайт получает меньше прибыли. При этом общая выручка выросла за счёт поведенческих факторов. Посетители дольше читают журнал и охотнее делятся контентом. Доход от одного визита вырос на 38%.

LittleThings не одиноки в своих начинаниях. Dotdash управляет шестью сайтами о здоровье, образе жизни и путешествиях. Компания отказалась от рекомендательных блоков и «автоматических» видеороликов. Директор издательства Нил Вогель (Neil Vogel) считает, что пользователи должны доверять советам Dotdash, а размещение большего числа рекламных блоков — близорукое решение.