«Оливария» приглашает молодые таланты на Edutainment Day

15 ноября 2017 года пивоваренная компания «Оливария» проведет Edutainment Day – встречу для студентов старших курсов и молодых специалистов, желающих развиваться в сфере FMCG. На Edutainment Day «Оливария» анонсирует юбилейную пятую волну программы «Жажда роста», в рамках которой талантливые специалисты смогут пройти стажировку в одном из функциональных подразделений компании, приобрести ценный трудовой опыт, который станет началом успешной карьеры.







Перед участниками Edutainment Day выступят топ-менеджеры «Оливарии», которые расскажут о том, как достичь профессионального успеха и построить карьеру в крупной международной компании. Студенты и молодые специалисты познакомятся с основными направлениями деятельности пивоваренной компании, получат полезные бизнес-знания о принципах работы с персоналом и современной структуре высокоэффективного производства.

На протяжении встречи участники смогут задавать вопросы спикерам. Авторы самых интересных из них получат в подарок бизнес-книги, рекомендованные топ-командой «Оливарии». Также присутствующих ждут полезные знакомства, обмен контактами и общение в неформальной обстановке с настоящими профессионалами своего дела.

На Edutainment Day участников ожидают не только познавательные, но и развлекательные мероприятия. Все участники смогут проверить свои знания процесса пивоварения, а пивной сомелье проведет мастер-класс по определению ароматов. Встреча завершится интеллектуальной командной игрой в форме бренд-квиза, победители которой получат призы от «Оливарии».

«Работа с молодыми талантами – один из приоритетов работы с персоналом в «Оливарии». Мы стремимся растить и развивать сотрудников внутри нашей компании. Для их отбора уже на протяжении 5 лет мы проводим программу для стажировки молодых талантов «Жажда роста». Программа дает реальный шанс сделать первый шаг к карьере в международной FMCG-компании, где созданы все условия для развития и профессионального роста сотрудников. Все детали вы сможете узнать из первых уст во время нашей встречи на Edutainment Day», − отмечает Ольга Шульженко, заместитель генерального директора по персоналу «Оливарии».

Компания «Оливария» ждет талантливых HR-, PR-, IT-специалистов, грамотных финансистов, инженеров-электроников, специалистов по планированию и закупкам, которые хотят расти и развиваться в выбранной профессии. Желающие могут подать заявку на участие в программе стажировки «Жажда роста» прямо во время Edutainment Day или отправить ее на e-mail thirstforgrowth@alivaria.by до 4 декабря 2017 года.

Программа Edutainment Day

16.30-17.00 – регистрация участников

17.00-17.30 – выступление генерального директора пивоваренной компании «Оливария» Олега Хайдакина

17.30-18.30 – общение с топ-командой «Оливарии»:

- Директор по персоналу Ольга Шульженко расскажет о принципах работы с персоналом и о программе стажировки «Жажда роста»;

- Директор по операционной деятельности Сергей Демченко объяснит, что такое Supply Chain и как попасть туда работать;

- Руководитель Музея пивоварения «Аливария» Иван Макаров расскажет о его миссии и активностях, а также о том, как стать крутым гидом.

18.30-18.50 – Success Stories стажеров

- Бренд-менеджер Анна Глаз и ведущий логистик Виталий Завадский поделятся лайфхаками, как стать успешными в международной компании.

19.00-20.00 – бренд-квиз

Место проведения: центр культурных инноваций «ОК16»

Адрес: Минск, ул. Октябрьская, 16

Дата и время: 15 ноября, 17:00

Вход свободный по предварительной регистрации

