«Оливария» приглашает молодые таланты на Edutainment Day

15 ноября 2017 года пивоваренная компания «Оливария» проведет Edutainment Day – встречу для студентов старших курсов и молодых специалистов, желающих развиваться в сфере FMCG. На Edutainment Day «Оливария» анонсирует юбилейную пятую волну программы «Жажда роста», в рамках которой талантливые специалисты смогут пройти стажировку в одном из функциональных подразделений компании, приобрести ценный трудовой опыт, который станет началом успешной карьеры.
Перед участниками Edutainment Day выступят топ-менеджеры «Оливарии», которые расскажут о том, как достичь профессионального успеха и построить карьеру в крупной международной компании. Студенты и молодые специалисты познакомятся с основными направлениями деятельности пивоваренной компании, получат полезные бизнес-знания о принципах работы с персоналом и современной структуре высокоэффективного производства.
На протяжении встречи участники смогут задавать вопросы спикерам. Авторы самых интересных из них получат в подарок бизнес-книги, рекомендованные топ-командой «Оливарии». Также присутствующих ждут полезные знакомства, обмен контактами и общение в неформальной обстановке с настоящими профессионалами своего дела.
На Edutainment Day участников ожидают не только познавательные, но и развлекательные мероприятия. Все участники смогут проверить свои знания процесса пивоварения, а пивной сомелье проведет мастер-класс по определению ароматов. Встреча завершится интеллектуальной командной игрой в форме бренд-квиза, победители которой получат призы от «Оливарии».
«Работа с молодыми талантами – один из приоритетов работы с персоналом в «Оливарии». Мы стремимся растить и развивать сотрудников внутри нашей компании. Для их отбора уже на протяжении 5 лет мы проводим программу для стажировки молодых талантов «Жажда роста». Программа дает реальный шанс сделать первый шаг к карьере в международной FMCG-компании, где созданы все условия для развития и профессионального роста сотрудников. Все детали вы сможете узнать из первых уст во время нашей встречи на Edutainment Day», − отмечает Ольга Шульженко, заместитель генерального директора по персоналу «Оливарии».
Компания «Оливария» ждет талантливых HR-, PR-, IT-специалистов, грамотных финансистов, инженеров-электроников, специалистов по планированию и закупкам, которые хотят расти и развиваться в выбранной профессии. Желающие могут подать заявку на участие в программе стажировки «Жажда роста» прямо во время Edutainment Day или отправить ее на e-mail thirstforgrowth@alivaria.by до 4 декабря 2017 года.
Программа Edutainment Day
17.00-17.30 – выступление генерального директора пивоваренной компании «Оливария» Олега Хайдакина
17.30-18.30 – общение с топ-командой «Оливарии»:
- Директор по персоналу Ольга Шульженко расскажет о принципах работы с персоналом и о программе стажировки «Жажда роста»;
- Директор по операционной деятельности Сергей Демченко объяснит, что такое Supply Chain и как попасть туда работать;
- Руководитель Музея пивоварения «Аливария» Иван Макаров расскажет о его миссии и активностях, а также о том, как стать крутым гидом.
18.30-18.50 – Success Stories стажеров
- Бренд-менеджер Анна Глаз и ведущий логистик Виталий Завадский поделятся лайфхаками, как стать успешными в международной компании.
19.00-20.00 – бренд-квиз
Место проведения: центр культурных инноваций «ОК16»
Адрес: Минск, ул. Октябрьская, 16
Дата и время: 15 ноября, 17:00
Вход свободный по предварительной
регистрации