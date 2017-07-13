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Одноклассники запустили платформу приложений для групп

13 Июля 2017 marketing.by 50 0 Компании Технологии
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Владельцы групп в Одноклассниках получили возможность разрабатывать отдельные приложения и сервисы для своих подписчиков. С помощью новой платформы для приложений любая группа может добавить новые функции и инструменты для привлечения клиентов: опрос, тест, запись к специалисту и т.д. Группа может подключить сразу несколько приложений.

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На платформе есть открытые приложения – их могут использовать все группы. Сейчас уже доступны приложения для проведения тестов, опросов и сбора пожертвований, а также приложение сервиса  Yclients . С его помощью салоны красоты могут добавить в свою группу функцию выбора мастера и записи на прием. В дальнейшем Одноклассники планируют привлечь на платформу разработчиков других универсальных приложений для разных типов групп.

Есть и закрытые приложения, которые группы разрабатывают только для своих подписчиков. В частности, приложение сервиса  DOC+ находится в группе сервиса, оно позволяет вызвать врача и провести онлайн-консультацию со специалистом.

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В веб-версии Одноклассников приложения отображаются в первом блоке над лентой новостей группы – с кнопкой «Запуск» для быстрого перехода. Также в приложения можно зайти через мобильную версию социальной сети и приложения для iOS и Android. Администрирование приложений доступно только в веб-версии ОК.

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Разработка аналогична стандартным приложениям и играм в ОК. Опубликовать собственное приложение можно будет сразу после прохождения модерации. Добавить приложение на платформу можно в разделе «Игры». Для этого нужно получить права разработчика, перейти на вкладку «Мои загруженные» и нажать «Добавить приложение». Подробные инструкции по разработке и созданию приложений в Одноклассниках размещены на сайте apiok.ru.
  

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