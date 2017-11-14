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Одноклассники запустили мобильный конструктор рекламы Canvas

14 Ноября 2017 marketing.by 114 0 Бизнес Тренды
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Соцсеть Одноклассники официально запустила полноэкранную рекламу в формате Canvas на смартфонах. Конструктор для создания объявлений уже появился в настройках верифицированных сообществ с аудиторией более 50 тысяч подписчиков. Вскоре новый тип объявлений будет доступен администраторам всех групп и начнёт показываться на планшетах.

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Специальные промо-посты в мобильной ленте Одноклассников перенаправляют пользователей на полноэкранную страницу с контентом. Canvas-объявления могут содержать видео с автозапуском, панорамные фото с поддержкой гироскопа, слайдер с картинками и «активные кнопки» для перехода на сайт, звонка или установки приложения. Продвижение нового формата обеспечивает платформа myTarget.

Директор по развитию стратегических продуктов Одноклассников Семён Боярский рассказал о преимуществах новых объявлений для рекламодателей:

«Canvas позволяет не просто размещать полноэкранную рекламу, но и использовать разные функции смартфона: например, элементы с привязкой к гироскопу создают 3D-эффект и лучше вовлекают пользователей. Запуск будет интересен крупным брендам и performance-рекламодателям. Canvas даёт большой мобильный охват, страницы адаптируются под любые размеры экранов и легко загружаются даже при слабом интернет-соединении. Так что малый и средний бизнес может заменить традиционные лендинги на страницы Canvas и получать с его помощью лучшую конверсию».

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