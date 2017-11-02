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«Одноклассники» начали показывать платный видеоконтент

2 Ноября 2017 marketing.by 84 0 Компании
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Соцсеть «Одноклассники» впервые начала показывать видеоконтент по подписке. Платный раздел на сайте пополнился коллекцией онлайн-кинотеатра Start.ru, который принадлежит киностудии Yellow, Black and White. Остальные видеоролики продолжат распространяться бесплатно в обмен на просмотр рекламы.

Пользователи могут увидеть российские фильмы и сериалы за 299 рублей в месяц. Некоторые премьеры будут выходить на платформе раньше, чем на ТВ. Компании также обещают создавать эксклюзивный контент для подписчиков сервиса.

Платный раздел появится в десктопной и мобильной веб-версиях «Одноклассников», в приложениях для iOS и Android, а также в приложении «ОК Видео» на Smart TV и Android TV. Новый сервис будет доступен не только для россиян, но для пользователей соцсети в Европе и США.

«Одноклассники» и Start.ru планируют делить доходы от подписки по схеме revenue sharing или «разделение дохода». Такое партнёрство предусматривает выплату определённого процента от дохода, независимо от общего уровня продаж.

По данным Comscore за первую половину 2017 года, видеоконтент в «Одноклассниках» набирал более 400 миллионов просмотров ежедневно. Представители соцсети также сообщают, что за 2016 год доходы от видео увеличились более чем в два раза.

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