Рубрики
Вакансии Бизнес-обучение
Все рубрики

Обзор полезных событий недели: 6 – 12 февраля

6 Февраля 2017 marketing.by 75 0 Байнет Обзоры Образование Обучение
Поделиться

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Лекция «Искусство оптимизма»

16143132_615558728636966_3310829023285294659_n.jpg

Бурный ХХ век прославился искусством авангарда. Однако рядом с ним всегда творили выдающиеся художники, со своим удивительным мироощущением, совершенно не попадающие ни под какие “-измы”, они были просто выдающимися творцами.

Предстоящая встреча будет посвящена таким разным и удивительно самобытным мастерам, как американский художник Эндрю Уайет, выдающийся архитектор Фрэнк Ллойд Райт, австрийский архитектор и художник Хундертвассер, его соотечественник, человек парадоксального мышления Эрнст Фукс, очаровательный мастер натюрморта Джорджо Моранди и самый оптимистичный и эротичный, чьи работы вызывают неизменную улыбку, колумбиец Фернандо Ботеро.

Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3

Когда: понедельник, 6 февраля, 18:30

Вход: 10 руб.

Встреча с председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктором Бабарико

16179487_705195746321470_9486582611042672_o.jpg

Что представляет собой экономика будущего? Как скоро Беларусь войдет в эпоху новых технологий, насколько мы готовы к наступлению "завтра" и что нас ожидает?

Bridge проводит открытую встречу с председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктором Бабарико! Тема выступления - «Новая реальность: вызовы для каждого».

Будут говорить о том, как планета становится миром с тремя мобильностями (персонал, технологии, капитал) и почему страна, которая создаст классные условия для всех трех составляющих, выиграет.

Встреча пройдет в формате «лекция+интерактив с участниками», поэтому уже сейчас можете думать над вопросами, которые адресуете Виктору Бабарико после выступления.

Где: Imaguru, ул. Фабрициуса, 4

Когда: вторник, 7 февраля, 19:00

Вход свободный, но нужна регистрация 

Лекции по современному искусству

16178577_245392065866520_93643118559992698_o.jpg

Галерея АртПорт продолжает авторский цикл лекций Ольги Коваленко, посвященный современному искусству.

Где: АртПорт, ул. Кирова, 18

Когда: среда, 8 февраля, 19:00

Вход: 15 руб.

Презентация программ Школы маркетинга ИПМ

15965124_10154873019229754_597187881137481153_n.png

Бизнес-школа ИПМ – единственный в Беларуси образовательный центр, обладающий аккредитацией Королевского института маркетинга, The Chartered Institute of Marketing, CIM, Великобритания, презентует программу своей школы маркетинга.

Где: Double Tree by Hilton Hotel, пр-т Победителей, 9, конференц-зал, 7 этаж

Когда: среда, 8 февраля, 18:30

Вход бесплатный, но нужна регистрация

Маркетинг без бюджета в сфере гостеприимства

16422376_741742592657322_1591651378717401757_o.jpg

Компьютерная академия «Шаг» проводит встречу с Галай Евгением на тему «Маркетинг без бюджета в сфере гостеприимства».

Спикер:

  • Бизнес-консультант в области организации продаж, подбора и развития сотрудников, построения команд;
  • Квалифицированный консультант Европейского банка
  • реконструкции и развития;
  • Финансовый директор Cleverever (Clever Irish Pub, BarDuck)
  • Совладелец ресторанной группы ROYAL;

Где: Компьютерная академия «Шаг», ул. Толстого, 8

Когда: среда, 8 февраля, 18:30

Вход бесплатный

Прэзентацыя кнігі «Цішоткі і касцюмы: дапаможнік па творчым бізнесе»

58948a103179e.jpg

Выбітная кніга брытанскага эксперта па крэатыўным бізнэсе Дэвіда Пэрыша “Цішоткі і касцюмы: Дапаможнікпа творчым бізнесе” цяпер даступная для айчынных культурных мэнэджэраў і прадпрымальнікаў.

Пры падтрымцы Праграмы EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme выйшла беларуская версія кнігі ў выдавецтве “Логвінаў”.

На лекцыі можна будзе набыць кнігу і падпісаць яе ў аўтара. 

Дзе: Галерея «Ў», пр-т Независимости, 37а

Калі: серада, 8 лютага, 19:00

Уваход вольны

Книжный клуб

15871496_1157437997704293_2842878818797808317_n.jpg

В эту пятницу состоится 13 по счету встреча Книжного Клуба. На этот раз будут обсуждать книгу Жауме Кабре «Я исповедуюсь».

Где: кафе run, ул. Фрунзе

Когда: пятница, 10 февраля, 19:00

Вход свободный



Поделиться

Вакансии

Компания-лидер в сфере организации Национальных выставок за рубежом ищет Главного маркетолога Агентство SMG ищет специалиста по планированию и размещению рекламы на ТВ Pocket Rocket ищет Sales-менеджера для проекта арт-пикник Freaky Summer Party, а также дизайнера-стажера Горячая вакансия: ALT active life technology в поиске бренд-менеджера TDI Group ищет трех профи в команду менеджеров по работе с клиентами «Терра Групп» ищет две боевые единицы в команду – дизайнера и PR-специалиста «Терра Групп» ищет ивент- и аккаунт-менеджера Открыта горячая вакансия Account Director в агентстве Forte Grey
Материалы по теме:
В закладки: какие книги советуют художница Ника Сандрос и маркетолог по жизни Александр Демидович
Белорусских интернет-пользователей уже 5 миллионов
Белорусский рынок интернет-рекламы вырос на 22% в 2014 году
Обсуждение:
Читайте также:
Виртуальная реальность — Где, Как, Зачем. Колонка Владимира Могилевца
Топ-5 роликов Super Bowl 2017
Компания А-100 выбирает королеву бензоколонки
Продакшн-студия Promofilm использовала видео Onliner.by, обрезав логотип: есть ли нарушение?