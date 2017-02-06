Обзор полезных событий недели: 6 – 12 февраля

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Лекция «Искусство оптимизма»

Бурный ХХ век прославился искусством авангарда. Однако рядом с ним всегда творили выдающиеся художники, со своим удивительным мироощущением, совершенно не попадающие ни под какие “-измы”, они были просто выдающимися творцами.

Предстоящая встреча будет посвящена таким разным и удивительно самобытным мастерам, как американский художник Эндрю Уайет, выдающийся архитектор Фрэнк Ллойд Райт, австрийский архитектор и художник Хундертвассер, его соотечественник, человек парадоксального мышления Эрнст Фукс, очаровательный мастер натюрморта Джорджо Моранди и самый оптимистичный и эротичный, чьи работы вызывают неизменную улыбку, колумбиец Фернандо Ботеро.



Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3



Когда: понедельник, 6 февраля, 18:30

Вход: 10 руб.

Встреча с председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктором Бабарико







Что представляет собой экономика будущего? Как скоро Беларусь войдет в эпоху новых технологий, насколько мы готовы к наступлению "завтра" и что нас ожидает?



Bridge проводит открытую встречу с председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктором Бабарико! Тема выступления - «Новая реальность: вызовы для каждого».



Будут говорить о том, как планета становится миром с тремя мобильностями (персонал, технологии, капитал) и почему страна, которая создаст классные условия для всех трех составляющих, выиграет.



Встреча пройдет в формате «лекция+интерактив с участниками», поэтому уже сейчас можете думать над вопросами, которые адресуете Виктору Бабарико после выступления.

Где: Imaguru, ул. Фабрициуса, 4

Когда: вторник, 7 февраля, 19:00

Вход свободный, но нужна регистрация

Лекции по современному искусству







Галерея АртПорт продолжает авторский цикл лекций Ольги Коваленко, посвященный современному искусству.



Где: АртПорт, ул. Кирова, 18

Когда: среда, 8 февраля, 19:00

Вход: 15 руб.

Презентация программ Школы маркетинга ИПМ



Бизнес-школа ИПМ – единственный в Беларуси образовательный центр, обладающий аккредитацией Королевского института маркетинга, The Chartered Institute of Marketing, CIM, Великобритания, презентует программу своей школы маркетинга.

Где: Double Tree by Hilton Hotel, пр-т Победителей, 9, конференц-зал, 7 этаж

Когда: среда, 8 февраля, 18:30

Вход бесплатный, но нужна регистрация

Маркетинг без бюджета в сфере гостеприимства



Компьютерная академия «Шаг» проводит встречу с Галай Евгением на тему «Маркетинг без бюджета в сфере гостеприимства».

Спикер:

Бизнес-консультант в области организации продаж, подбора и развития сотрудников, построения команд;



Квалифицированный консультант Европейского банка



реконструкции и развития;



Финансовый директор Cleverever (Clever Irish Pub, BarDuck)



Совладелец ресторанной группы ROYAL;



Где: Компьютерная академия «Шаг», ул. Толстого, 8



Когда: среда, 8 февраля, 18:30

Вход бесплатный

Прэзентацыя кнігі «Цішоткі і касцюмы: дапаможнік па творчым бізнесе»



Выбітная кніга брытанскага эксперта па крэатыўным бізнэсе Дэвіда Пэрыша “Цішоткі і касцюмы: Дапаможнікпа творчым бізнесе” цяпер даступная для айчынных культурных мэнэджэраў і прадпрымальнікаў.

Пры падтрымцы Праграмы EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme выйшла беларуская версія кнігі ў выдавецтве “Логвінаў”.

На лекцыі можна будзе набыць кнігу і падпісаць яе ў аўтара.

Дзе: Галерея «Ў», пр-т Независимости, 37а

Калі: серада, 8 лютага, 19:00



Уваход вольны

Книжный клуб



В эту пятницу состоится 13 по счету встреча Книжного Клуба. На этот раз будут обсуждать книгу Жауме Кабре «Я исповедуюсь».



Где: кафе run, ул. Фрунзе



Когда: пятница, 10 февраля, 19:00

Вход свободный







