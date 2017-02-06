Обзор полезных событий недели: 6 – 12 февраля

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.
Лекция «Искусство оптимизма»
Бурный ХХ век прославился искусством авангарда. Однако рядом с ним всегда творили выдающиеся художники, со своим удивительным мироощущением, совершенно не попадающие ни под какие “-измы”, они были просто выдающимися творцами.
Предстоящая встреча будет посвящена таким разным и удивительно самобытным мастерам, как американский художник Эндрю Уайет, выдающийся архитектор Фрэнк Ллойд Райт, австрийский архитектор и художник Хундертвассер, его соотечественник, человек парадоксального мышления Эрнст Фукс, очаровательный мастер натюрморта Джорджо Моранди и самый оптимистичный и эротичный, чьи работы вызывают неизменную улыбку, колумбиец Фернандо Ботеро.
Где: Дворец искусств, ул. Козлова, 3
Когда: понедельник, 6 февраля, 18:30
Вход: 10 руб.
Встреча с председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктором Бабарико
Что представляет собой экономика будущего? Как скоро Беларусь войдет в эпоху новых технологий, насколько мы готовы к наступлению "завтра" и что нас ожидает?
Bridge проводит открытую встречу с председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктором Бабарико! Тема выступления - «Новая реальность: вызовы для каждого».
Будут говорить о том, как планета становится миром с тремя мобильностями (персонал, технологии, капитал) и почему страна, которая создаст классные условия для всех трех составляющих, выиграет.
Встреча пройдет в формате «лекция+интерактив с участниками», поэтому уже сейчас можете думать над вопросами, которые адресуете Виктору Бабарико после выступления.
Где: Imaguru, ул. Фабрициуса, 4
Когда: вторник, 7 февраля, 19:00
Вход свободный, но нужна регистрация
Лекции по современному искусству
Галерея АртПорт продолжает авторский цикл лекций Ольги Коваленко, посвященный современному искусству.
Где: АртПорт, ул. Кирова, 18
Когда: среда, 8 февраля, 19:00
Вход: 15 руб.
Презентация программ Школы маркетинга ИПМ
Бизнес-школа ИПМ – единственный в Беларуси образовательный центр, обладающий аккредитацией Королевского института маркетинга, The Chartered Institute of Marketing, CIM, Великобритания, презентует программу своей школы маркетинга.
Где: Double Tree by Hilton Hotel, пр-т Победителей, 9, конференц-зал, 7 этаж
Когда: среда, 8 февраля, 18:30
Вход бесплатный, но нужна регистрация
Маркетинг без бюджета в сфере гостеприимства
Компьютерная академия «Шаг» проводит встречу с Галай Евгением на тему «Маркетинг без бюджета в сфере гостеприимства».
Спикер:
- Бизнес-консультант в области организации продаж, подбора и развития сотрудников, построения команд;
- Квалифицированный консультант Европейского банка
- реконструкции и развития;
- Финансовый директор Cleverever (Clever Irish Pub, BarDuck)
- Совладелец ресторанной группы ROYAL;
Где: Компьютерная академия «Шаг», ул. Толстого, 8
Когда: среда, 8 февраля, 18:30
Вход бесплатный
Прэзентацыя кнігі «Цішоткі і касцюмы: дапаможнік па творчым бізнесе»
Выбітная кніга брытанскага эксперта па крэатыўным бізнэсе Дэвіда Пэрыша “Цішоткі і касцюмы: Дапаможнікпа творчым бізнесе” цяпер даступная для айчынных культурных мэнэджэраў і прадпрымальнікаў.
Пры падтрымцы Праграмы EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme выйшла беларуская версія кнігі ў выдавецтве “Логвінаў”.
На лекцыі можна будзе набыць кнігу і падпісаць яе ў аўтара.
Дзе: Галерея «Ў», пр-т Независимости, 37а
Калі: серада, 8 лютага, 19:00
Уваход вольны
Книжный клуб
В эту пятницу состоится 13 по счету встреча Книжного Клуба. На этот раз будут обсуждать книгу Жауме Кабре «Я исповедуюсь».
Где: кафе run, ул. Фрунзе
Когда: пятница, 10 февраля, 19:00
Вход свободный