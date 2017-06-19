Обзор полезных событий недели: 19 – 25 июня

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.
Открытая лекция президента Международной школы экономики ISET
В отеле «Монастырский» пройдет открытая лекция президента Международной школы экономики Тбилисского государственного университета (ISET) и Института политики ISET Эрика Ливни, где он представит свою работу на тему «Революции и экономическое развитие Грузии: от независимости до современности»
Где: ул. Кирилла и Мефодия, 6, Отель Монастырский
Когда: понедельник, 19 июня, 19:00
Вход бесплатный, но нужна регистрация
Прэзентацыя кнігі Уладзіміра Арлова
У кнігарні "Логвінаў" адбудзецца прэзентацыя кнігі “Танцы над горадам” Уладзіміра Арлова. Героі аповесці, што дала назву кнізе, — самнамбулы. Удзень яны незнаёмыя паміж сабой, а ўначы ўтвараюць сваё таемнае брацтва. Для ўсіх аматараў метафізічных вандровак.
Дзе: Кнігарня Логвінаў
Калі: аўторак, 20 чэрвеня, 19:00
Уваход вольны
Творческая встреча с Евгением Колчевым
В дискуссионном клубе BLOWUP Национального центра современных искусств в рамках проекта «Персоны» — творческая встреча с Евгением Колчевым, известным скульптором и не менее известным фотографом, лауреатом Национальной премии 2017 года в номинации «художественная фотография».
Мастер психологического фотопортрета поделится своим опытом и идеями, а также ответит на ваши вопросы.
Где: Национальный центр современных искусств, ул. Некрасова, 3
Когда: среда, 21 июня, 19:00
Вход: 3 руб.
Антон Кашликов о том, как выживать
Антон Кашликов, 31 год, главный редактор 34travel и 34mag. С детства был уверен, что будет работать в медиа (хотя тогда еще не было слова “медиа”). Так и вышло: работает в интернет-журналах, иногда пишет, а иногда участвует в издании книжек, иногда читает лекции для молодых журналистов и пожилых редакторов. Старается почаще куда-нибудь уезжать, но обязательно возвращается.
Где: дворик кафе «Лаўка», ул. Октябрьская, 23
Когда: пятница, 23 июня, 8:30
Вход бесплатный
Design pesochnitsa
Школа дизайна Руки запускает серию открытых мероприятий. В планах полезные лекции и воркшопы от специалистов в области рекламы, дизайна, креатива, motion-дизайна, анимации, управления бизнес-процессами и проектами.
Первая из лекций пройдет уже в эту субботу.
Где: Школа дизайна Руки, ул. Ленина, 50
Когда: суббота, 24 июня, с 16:00 до 21:00
Вход бесплатный, но нужна регистрация