Обзор полезных событий недели: 19 – 25 июня

Как обычно Marketing.by подбирает для вас несколько бесплатных или, в крайнем случае, дешёвых лекций и встреч недели, которые будут полезны и маркетологам, и дизайнерам, и всем тем, кто ценит саморазвитие.

Открытая лекция президента Международной школы экономики ISET

В отеле «Монастырский» пройдет открытая лекция президента Международной школы экономики Тбилисского государственного университета (ISET) и Института политики ISET Эрика Ливни, где он представит свою работу на тему «Революции и экономическое развитие Грузии: от независимости до современности»



Где: ул. Кирилла и Мефодия, 6, Отель Монастырский

Когда: понедельник, 19 июня, 19:00

Вход бесплатный, но нужна регистрация

Прэзентацыя кнігі Уладзіміра Арлова



У кнігарні "Логвінаў" адбудзецца прэзентацыя кнігі “Танцы над горадам” Уладзіміра Арлова. Героі аповесці, што дала назву кнізе, — самнамбулы. Удзень яны незнаёмыя паміж сабой, а ўначы ўтвараюць сваё таемнае брацтва. Для ўсіх аматараў метафізічных вандровак.

Дзе: Кнігарня Логвінаў

Калі: аўторак, 20 чэрвеня, 19:00

Уваход вольны

Творческая встреча с Евгением Колчевым



В дискуссионном клубе BLOWUP Национального центра современных искусств в рамках проекта «Персоны» — творческая встреча с Евгением Колчевым, известным скульптором и не менее известным фотографом, лауреатом Национальной премии 2017 года в номинации «художественная фотография».



Мастер психологического фотопортрета поделится своим опытом и идеями, а также ответит на ваши вопросы.

Где: Национальный центр современных искусств, ул. Некрасова, 3

Когда: среда, 21 июня, 19:00

Вход: 3 руб.

Антон Кашликов о том, как выживать



Антон Кашликов, 31 год, главный редактор 34travel и 34mag. С детства был уверен, что будет работать в медиа (хотя тогда еще не было слова “медиа”). Так и вышло: работает в интернет-журналах, иногда пишет, а иногда участвует в издании книжек, иногда читает лекции для молодых журналистов и пожилых редакторов. Старается почаще куда-нибудь уезжать, но обязательно возвращается.

Где: дворик кафе «Лаўка», ул. Октябрьская, 23

Когда: пятница, 23 июня, 8:30

Вход бесплатный

Design pesochnitsa

Школа дизайна Руки запускает серию открытых мероприятий. В планах полезные лекции и воркшопы от специалистов в области рекламы, дизайна, креатива, motion-дизайна, анимации, управления бизнес-процессами и проектами.

Первая из лекций пройдет уже в эту субботу.

Где: Школа дизайна Руки, ул. Ленина, 50

Когда: суббота, 24 июня, с 16:00 до 21:00

Вход бесплатный, но нужна регистрация