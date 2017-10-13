Обзор: 80% компаний стремительно наращивают инвестиции в технологии Искусственного Интеллекта

Подавляющее большинство опрошенных ожидают, что столкнутся с существенными трудностями. Для руководства стратегией в области ИИ и повышения эффективности инвестиций в нее может быть учреждена должность Главного специалиста по технологиям ИИ

В настоящее время подавляющее большинство предприятий (80%) инвестируют в технологии искусственного интеллекта (ИИ), однако каждый третий руководитель считает, что для поддержания конкурентоспособности его компании придется увеличить объем таких инвестиций в течение последующих трех лет.

При этом предприятия ожидают, что на пути внедрения технологий ИИ могут возникнуть серьезные препятствия, что побуждает их рассматривать введение новой руководящей должности Главного специалиста по технологиям ИИ, ответственного за оптимизацию и координацию деятельности по внедрению технологий ИИ, как один из вариантов решения этих проблем. Это выяснилось в ходе опроса 260 крупных организаций, осуществляющих свою деятельности по всему миру. Опрос был проведен ведущей исследовательской компанией рынка технологий Vanson Bourne по заказу корпорации Teradata (NYSE: TDC), лидера в области обработки данных и аналитики.

«Данное исследование выявило новую важную тенденцию — в настоящее время предприятия рассматривают внедрение технологий ИИ в качестве стратегической задачи, обеспечивающей им конкурентное преимущество в своей отрасли, — отмечает Атиф Курейши, Вице-президент по развитию новых практик компании ThinkBig, компании Teradata. – Однако для полной реализации потенциала этой технологии и обеспечения максимальной эффективности инвестиций этим предприятиям необходимо пересмотреть свои стратегии таким образом, чтобы технологии ИИ стали неотъемлемой частью их структуры от центра обработки данных до зала совета директоров».



Компании стремительно наращивают инвестиции в технологии ИИ



Согласно результатам опроса, компании настроены оптимистично и рассчитывают на то, что их инвестиции в технологии ИИ окупятся.

К отраслям, представители которых прогнозируют максимальный эффект от инвестиций в технологии ИИ, относятся отрасль ИТ, технологий и телекоммуникаций (59%), коммерческие и профессиональные услуги (43%), а также поделившие третье место сфера обслуживания потребителей и сектор финансовых услуг (32%).



В тройку лидеров среди видов деятельности, в которых прогнозируется рост выручки в результате инвестиций в технологии ИИ, входят разработка новых продуктов/НИОКР (50%), обслуживание потребителей (46%), а также снабжение и производственная деятельность (42%). Полученные результаты согласуются с данными об основных направлениях инвестиций в технологии ИИ, среди которых качество обслуживания клиентов (62%), разработка новых продуктов (59%) и оптимизация производства (55%).

Несмотря на высокие показатели использования технологий ИИ и ожидаемый эффект от их применения, отмечается большой потенциал для их дальнейшего внедрения:

80% респондентов отмечают, что технологии ИИ уже используются в их организации в той или иной форме, однако 42% указывают на наличие больших возможностей для их дальнейшего внедрения по всем направлениям деятельности.

30% уверены, что их организация все еще недостаточно инвестирует в технологии ИИ, и для поддержания конкурентоспособности в своей отрасли ей потребуется увеличить объем таких инвестиций в течение последующих трех лет.

На сегодняшний день опрошенные компании инвестируют в технологии ИИ в среднем 6,47 млн. долларов США по сравнению с 8,25 млн. долларов инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Реализация технологий ИИ может осложняться рядом факторов







Подавляющее большинство респондентов указывают на ряд факторов, препятствующих внедрению технологий ИИ и получению дохода от инвестиций в них, что характерно для практически любой новой технологии. Бизнес готов и далее осуществлять инвестиции в технологии ИИ, что связано, по всей видимости, с ожиданиями руководства компаний и ИТ-директоров в отношении сокращения финансовых и временных затрат, однако в качестве основных препятствий называются отсутствие информационно-технологической инфраструктуры и нехватка квалифицированных специалистов. Примечательно, что руководители предприятий гораздо меньше задумываются о влиянии технологий ИИ и автоматизации на моральное состояние персонала – всего лишь 20% считают это ограничивающим фактором, а еще меньшее их число (19%) обеспокоены разработкой технико-экономического обоснования внедрения технологий ИИ.

По мнению 91% опрошенных, внедрение технологий ИИ может быть ограничено рядом факторов, основными из которых являются отсутствие информационно-технологической инфраструктуры (40%) и нехватка квалифицированных специалистов (34%). Далее идут такие факторы, как недостаток денежных средств для внедрения (30%), ограничения, связанные с установленными процедурами, правилами и правами (28%), а также влияние на ожидания потребителей (23%). Для сравнения, всего лишь 19% называют в качестве препятствия недостаточно разработанное технико-экономическое обоснование внедрения технологий ИИ, и только 20% задумываются о влиянии технологий ИИ и автоматизации на моральное состояние персонала.

Ожидания бизнеса относительно роста доходов и сокращения затрат/повышения эффективности в результате инвестиций в технологии ИИ разделились примерно поровну – 53% и 47% соответственно.

Только 28% респондентов считают, что в их организации достаточно квалифицированных специалистов для приобретения, создания и внедрения технологий ИИ.

Как компании планируют повышать эффективность инвестиций в технологии ИИ



Несмотря на то, что сегодня для решения вопросов, связанных с применением технологий ИИ и разработкой стратегии, руководители компаний привлекают директоров по информационным технологиям и технических директоров, в будущем технологии ИИ станут, по их мнению, настолько востребованными для разработки стратегии по всем видам деятельности, что для координации и управления деятельностью по их внедрению на предприятии им потребуется привлечение главного специалиста по технологиям ИИ:

Сегодня руководство деятельностью по внедрению технологий ИИ осуществляют директора по информационным технологиям (47%) и технические директора (43%), при этом 62% опрошенных планируют в будущем привлечь для этих целей главного специалиста по технологиям ИИ.

По прогнозам компаний доход на каждый доллар, инвестированный сегодня, составит 1,99 долларов в течение ближайших 5 лет и 2,87 долларов в течение последующих 10 лет.

Наибольший эффект ожидается в следующих отраслях: отрасль ИТ, технологий и телекоммуникаций (59%), коммерческие и профессиональные услуги (43%), сфера обслуживания потребителей (32%), сектор финансовых услуг (32%), а также обрабатывающие отрасли и производство (31%).





Что это значит?

В течение последних нескольких лет технологические компании представляли технологии ИИ как надежное решение и бизнес-стратегию, и данное исследование подтверждает, что компании уже сегодня извлекают пользу из этих технологий.

«По мере применения технологий ИИ во всех сферах нашей деятельности мы приходим к пониманию того, что они играют ключевую роль для оптимизации нашей деятельности и увеличения доходов, — говорит Надим Гульзар, руководитель отдела глобальной аналитики Danske Bank. — Найти нужных высококвалифицированных специалистов в развивающихся технологических областях всегда сложно, и поскольку мы планируем продолжать инвестировать в технологии ИИ, восполнить этот пробел помогут решения, предоставляемые как услуга, а также готовые решения сторонних поставщиков».



Компании прогнозируют, что технологии ИИ станут неотъемлемой частью нашей жизни, в связи с чем через 5 лет планируют увеличить свои инвестиции в них вдвое, а в течение 10 лет — втрое. Однако они понимают, что для обеспечения максимальной эффективности этих инвестиций им необходимо пересмотреть свои представления о том, как технологии ИИ могут повлиять на все аспекты их деятельности, и разработать соответствующую гибкую стратегию повышения эффективности.





