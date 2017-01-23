Объявлено интернет-голосование за лучший логотип к 1000-летию Бреста

Брестский горисполком объявил интернет-голосование на лучший логотип к 1000-летию областного центра, сообщили БЕЛТА в мэрии.

Конкурс на разработку слогана и логотипа к юбилею Бреста стартовал в октябре прошлого года. Комиссия, в состав которой входят художники, архитекторы и дизайнеры, рассмотрела присланные работы. При выборе финалистов эксперты учитывали оригинальность, выразительность и лаконичность символики.

Лучшими признаны 23 проекта, над которыми трудились как профессионалы, так и любители. Придуманные ими логотипы опубликованы на сайте горисполкома. Желающие могут принять участие в интернет-голосовании, которое продлится до 17 февраля.













Большинство конкурсантов при создании проектов использовали изображения герба города, известных сооружений — центрального входа в Брестскую крепость "Звезда", Холмских ворот, здания железнодорожного вокзала, памятника 1000-летия Бресту. Некоторые авторы обыграли приграничное расположение города. Результаты голосования будут опубликованы на сайте горисполкома. Конкурсная комиссия учтет их при определении победителей конкурса. Авторов лучших работ ожидают призы. Брест отметит тысячелетие в 2019 году. Основные мероприятия по подготовке к юбилею начнутся уже нынешней весной.териалов активная гиперссылка на belta.by обязательна