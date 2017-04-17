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Объявлена программа «Белого квадрата»: более 75 мастер-классов, шоу-лекций, блиц-конференций и даже моноспектакль

17 Апреля 2017 114 0 Фестивали и конкурсы
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27-29 апреля в Минске пройдет девятый Международный фестиваль маркетинга и рекламы БЕЛЫЙ КВАДРАТ – одно из ярчайших и крупнейших креативных событий Восточной Европы.  

Программа девятого фестиваля стала одной из самых звездных и насыщена первоклассными активациями от известных спикеров, в том числе членов жюри фестиваля, на счету которых более 130 наград Cannes Lions. Всего на фестивале более 75 мастер-классов, семинаров, шоу-лекций, дискуссионных панелей, блиц-конференций и даже моноспектакль. 

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Полную программу БЕЛОГО КВАДРАТА читайте на официальном сайте adfest.by.   

Кульминация фестиваля – торжественная Церемония награждения победителей, которая всегда проходит в лучших европейских традициях, с шоу-программой и обязательной демонстрацией лучших конкурсных кейсов фестиваля от участников из разных стран.

Отдельную часть программы БЕЛОГО КВАДРАТА составляют вечеринки, наполненные профессиональной страстью и азартом и позволяющие полностью расслабиться и насладиться креативной атмосферой фестиваля в неформальной обстановке. Открытие фестиваля участники отпразднуют в ресторан-клубе Ривьера на берегу Минского моря, а яркое гала-закрытие девятого БЕЛОГО КВАДРАТА состоится в клубе Black House.

Право посещения всех мероприятий программы фестиваля БЕЛЫЙ КВАДРАТ, в течение трех дней – 27, 28 и 29 апреля, включая две вечеринки – дает аккредитация. Стоимость участия для одного представителя от организации составляет 590 руб. + НДС.

Узнать подробную информацию о фестивале БЕЛЫЙ КВАДРАТ и заполнить бланк-заявку на участие можно на официальном сайте adfest.by

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